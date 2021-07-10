В Сыктывкаре обновят всю систему общественного транспорта

В Сыктывкаре обновят всю систему общественного транспорта10 июля 2021
Фото Виктора Конюхова из архива PG11.ru
Мероприятия запланированы на 2021-2022 годы
В Сыктывкаре утвердили план мероприятий по развитию транспортно-пассажирской сети. Исполнять их будут в 2021 и 2022 году.
Во втором полугодии 2021 года планируется изменить систему ценообразования для маршрутов №№1 и 15. Сейчас они регулируемые, а сделают их нерегулируемыми, то есть перевозчик сможет устанавливать цену самостоятельно. До конца года мэрия обследует пассажиропоток на целом ряде маршрутов, причем как городских, так и дачных.
До конца года на регулярных городских маршрутах должно появится больше низкопольных автобусов — не менее 45% от общего количества. Это поможет маломобильным жителям города: инвалидам, пожилым и людям с колясками.
Также подвижный состав обновят и на маршрутах №№18, 46 и 54. За помощью с покупкой новых автобусов обратятся в Минтранспорта России.
Во втором полугодии 2021 года в Сыктывкаре появится новый автобусный маршрут №22а. Курсировать он будет от железнодорожного вокзала до остановки «Улица Мелиораторов» в Верхнем Чове.
Еще одно важное обновление — остановки. Их планируется сделать с навесом для защиты от осадков с ветрозащитными стенками и скамьями для ожидания, в том числе учитывающими потребности маломобильных групп населения, электронными табло, отражающими информацию о номере маршрута и времени его прибытия, необходимым набором уличной мебели (урны, информационные щиты). Площадки должны иметь удобное для передвижения и очистки покрытие и нормативный уровень освещенности, а также иметь удобные подъездные площадки, оборудованные с учетом потребностей маломобильных групп населения.
Изменит ли это ситуацию?
Дмитрий Махов
- Запланированных мер недостаточно для улучшения работы общественного транспорта. А где строительство выделенных полос для автобусов и пересадочно-транспортных узлов? Где отказ от ПАЗиков в пользу низкопольных моделей, закупка автобусов большого класса? Где меры предотвращения ДТП? Конечно, хотелось бы, чтобы в Сыктывкар приехали транспортные аналитики и специалисты, которые бы составили план развития общественного транспорта на несколько лет вперед. В России есть хороший пример транспортной реформы - это Белгород, там появился муниципальный перевозчик с едиными стандартами и дизайном, обособленные полосы, которые дают приоритет автобусам. Удивляет, какие новые остановки хотят закупить. Зачем электронное табло? Вместо того, чтобы организовать соблюдение расписания автобусами, мы установим дорогое табло, которое нужно обслуживать. Сэкономленные на табло деньги могли бы пойти на закупку новых остановок взамен «стильных» жёлтых, - отметил урбанист, глава сыктывкарского отделения «Городских проектов» Дмитрий Махов.
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