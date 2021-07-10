В Сыктывкаре обновят всю систему общественного транспорта

В Сыктывкаре утвердили план мероприятий по развитию транспортно-пассажирской сети. Исполнять их будут в 2021 и 2022 году.

Во втором полугодии 2021 года планируется изменить систему ценообразования для маршрутов №№1 и 15. Сейчас они регулируемые, а сделают их нерегулируемыми, то есть перевозчик сможет устанавливать цену самостоятельно. До конца года мэрия обследует пассажиропоток на целом ряде маршрутов, причем как городских, так и дачных.

До конца года на регулярных городских маршрутах должно появится больше низкопольных автобусов — не менее 45% от общего количества. Это поможет маломобильным жителям города: инвалидам, пожилым и людям с колясками.

Также подвижный состав обновят и на маршрутах №№18, 46 и 54. За помощью с покупкой новых автобусов обратятся в Минтранспорта России.

Во втором полугодии 2021 года в Сыктывкаре появится новый автобусный маршрут №22а. Курсировать он будет от железнодорожного вокзала до остановки «Улица Мелиораторов» в Верхнем Чове.

Еще одно важное обновление — остановки. Их планируется сделать с навесом для защиты от осадков с ветрозащитными стенками и скамьями для ожидания, в том числе учитывающими потребности маломобильных групп населения, электронными табло, отражающими информацию о номере маршрута и времени его прибытия, необходимым набором уличной мебели (урны, информационные щиты). Площадки должны иметь удобное для передвижения и очистки покрытие и нормативный уровень освещенности, а также иметь удобные подъездные площадки, оборудованные с учетом потребностей маломобильных групп населения.

Изменит ли это ситуацию?

Дмитрий Махов