В Сыктывкаре жители каждую ночь слышат звуки выстрелов

Жители столицы Коми волнуются от того, что каждую ночь слышат звуки выстрелов. Об этом сообщается в группе «Черный список Сыктывкар».

Очевидица рассказала, что в районе улицы Морозова №128, 126, 124/1 постоянно гремят звуки выстрелов.

- Кто слышит их? Может кто-то видел что? На фото явный свет от выстрела. Если на полную громкость сделать видео и смотреть четко в экран, то можно и увидть все, и услышать. Звуки всегда разной громкость, - рассказала очевидица.

Местная жительница сетует, что ее собака постоянно нервничает и боится из-за этих звуков. В комментариях к записи люди предположили, что выстрелы могли быть из газового ружья.

Как вы думаете, что это за звуки? Пишите в комментариях!