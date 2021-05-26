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В Сыктывкаре жители каждую ночь слышат звуки выстрелов

В Сыктывкаре жители каждую ночь слышат звуки выстрелов

26 мая 2021 Виктор Конюхов Возрастное ограничение: 6+
В Сыктывкаре жители каждую ночь слышат звуки выстрелов Фото: vk.com/ Черный список Сыктывкар
Некоторые предполагают, что это газовое ружье

Жители столицы Коми волнуются от того, что каждую ночь слышат звуки выстрелов. Об этом сообщается в группе «Черный список Сыктывкар».

Очевидица рассказала, что в районе улицы Морозова №128, 126, 124/1 постоянно гремят звуки выстрелов.

- Кто слышит их? Может кто-то видел что? На фото явный свет от выстрела. Если на полную громкость сделать видео и смотреть четко в экран, то можно и увидть все, и услышать. Звуки всегда разной громкость, - рассказала очевидица.

Местная жительница сетует, что ее собака постоянно нервничает и боится из-за этих звуков. В комментариях к записи люди предположили, что выстрелы могли быть из газового ружья. 

Как вы думаете, что это за звуки? Пишите в комментариях!

КОММЕНТИРОВАТЬ

Комментарии 1

час назад Житель
Дак и на сысольском 74 тоже выстрелы слышны. Только днем. По 5-6 выстрелов за раз
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