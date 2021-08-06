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В России разрешили добычу краснокнижных животных: сыктывкарский эколог рассказал, почему это ужасно

В России разрешили добычу краснокнижных животных: сыктывкарский эколог рассказал, почему это ужасно

06 августа 2021 Служба новостей Возрастное ограничение: 0+
В России разрешили добычу краснокнижных животных: сыктывкарский эколог рассказал, почему это ужасно om-saratov.ru
Специалист уверен, что такой закон развяжет руки браконьерам

1 августа в России вступает в силу два закона о добыче животных из Красной книги: «О внесении изменений в федеральный закон "О животном мире"» и «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Согласно новым правилам, теперь в исключительных случаях допускается добыча редких животных.

– Этим документом исключается положение, запрещающее осуществление любых видов охоты в отношении млекопитающих и птиц, занесенных в Красную книгу РФ и (или) в красные книги субъектов РФ. Указанными правилами добывание объектов животного мира, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу России, допускается только в исключительных случаях в целях сохранения объектов животного мира, – рассказали в министерстве.

Также добыча краснокнижных животных с 1 августа разрешается с целью осуществления их мониторинга, регулирования их численности, охраны здоровья населения, устранения угрозы для жизни человека, предохранения от массовых заболеваний сельскохозяйственных и других домашних животных, обеспечения традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Российской Федерации.

– В этот перечень исключительных случаев охота не входит. Запрет на хозяйственное использование, включая охоту, на животных, занесенных в Красную книгу РФ и красные книги субъектов РФ, сохраняется, – подчеркнули в Минприроды.

Разрешение на добычу редких животных будет выдавать Росприроднадзор.

Мнение эколога

– Добыча – это отлов и отстрел. То есть, я принимаю ситуацию, когда нужно отловить животное, например, попавшее в беду, с целью полечить его. Но мы в России живем, и если есть какая-то лазейка, то ее точно будут использовать в личных целях. Я представляю, что люди с неограниченными финансами и властью не могут смириться с тем, что им что-то не позволено. Мне не понятно, как можно регулировать редкий вид, малочисленный по опрелелению, путем отстрела? – резюмировал Иван Иванов, председатель региональной общественной организации «Комитет спасения Печоры».

Редкие животные Коми

В 2019 году вышло третье издание Красной книги Республики Коми. В него вошли 464 объекта растительного мира и 68 – животного. Всего 532 вида. «Старожилами» Красной книги Коми остаются сибирский хариус, северный олень и серый журавль. В список «новичков» среди прочих попали бабочка голубянка арктическая, а также ива красивая и кизильник Антонины.

Также обновлены перечни объектов флоры и фауны, нуждающихся в особом внимании к их состоянию в природной среде и рекомендованных для биологического надзора. В них входят 123 объекта растительного мира и 121 – животного. Большинство из них входили в предыдущее издание Красной книги. Для сравнения, в предыдущем перечне объектов, рекомендованных для бионадзора, значилось 160 видов, а в новом число возросло до 244.

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Животные

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