Наверх
Новости Авто Объявления Подать объявление
+ Добавить новость
Партнеры о нас Онлайн-газета Распространение листовок Народный контроль Публичная оферта Объявления+ Заказать рекламу
Благотворительность Конкурсы Мамам на заметку Расписание дачных автобусов Для дома и дачи Готовимся к школе День Республики-2021
Главная
Новости
В России расширят список документов для регистрации автомобиля

В России расширят список документов для регистрации автомобиля

15 сентября 2021 Юля Боль Возрастное ограничение: 6+
В России расширят список документов для регистрации автомобиля Фото: pixabay.com
Речь идет о подержанных авто старше 4 лет

В Госдуму внесли законопроект, согласно которому список документов, необходимых для регистрации в ГИБДД подержанных автомобилей старше 4 лет, пополнится еще одним пунктом. Об этом пишет life.ru.

Так, речь идет о диагностической карте. Благодаря этому перечень информации будет дополняться данными о прохождении техосмотра.

Напомним, в настоящее время для регистрации автомобиля или мотоцикла старше четырёх лет в ГИБДД нужно предоставить заявление нового владельца машины, удостоверяющий его личность документ, СТС и ПТС, страховой полис ОСАГО, договор купли-продажи, а также квитанцию об уплате государственной пошлины. 

КОММЕНТИРОВАТЬ

Комментарии 0

Представьтесь, а лучше войдите или зарегистрируйтесь

Новость дня

Жительницу Коми уволили из магазина за отказ поднимать тяжести Посмотреть все

Редакция рекомендует

вчера
Самообслуживание в «Универсаме», автоматы в «Парме» и показы мод в «Доме быта»: какую Коммунистическую потеряли сыктывкарцы Читать
13 сентября
Согреваемся, как можем: пять теплых фото коми девушек из Instagram Читать
11 сентября
В шоу «Голос 60+» примет участие сыктывкарка Читать
Посмотреть все
02 сентября Победители «На дачу – без долгов!» получают призы
08 сентября Квитанции Коми энергосбытовой компании за август уже доступны в Личном кабинете

Новости России и мира

вчера
В России предложили давать по три выходных после вакцинации от ковида
11 сентября
В Роспотребнадзоре оценили вероятность отмены масочного режима
11 сентября
Юрист рассказала, когда и как можно перенести отпуск на следующий год
11 сентября
Турция ужесточила требования по вакцинации для въезда в страну
10 сентября
В России выпустят монету, посвященную борьбе с Covid-19
Посмотреть все

Новости афиши

16 июня 2021, 10:49
Сыктывкарцев приглашают виртуально посетить столицу леса
08 октября 2020, 10:25
В Коми пройдет фестиваль уличного кино
13 марта 2020, 16:15
Картины о пропаганде и видео о жизни американца в Жешарте: в Сыктывкаре открывается нестандартная выставка
Посмотреть все

#ЛицаГорода

30 3
Лица города: 30 фотографий с марафона по лесным тропам
25 1
Лица города: 25 фотографий с концерта Никиты Алексеева
25 0
Лица города: 25 фотографий с торжественной линейки выпускников «Облака»
27 0
Лица города: 27 фотографий с открытия Всероссийского фестиваля воздухоплавания «Живой воздух»
27 36
25 фотографий сыктывкарцев на фестивале народного творчества
18 74
20 фотографий сыктывкарцев на исторической экскурсии
13 2
20 фотографий болельщиков на матче по хоккею с мячом в Сыктывкаре
Смотреть все Всего альбомов: 9
Pro Город Рязань Pro Город Ухта Pro Город Пермь Наша Газета Новороссийск Наша Газета Екатеринбург Pro Город Саранск Pro Город Ярославль Pro Город Кирово-Чепецк Pro Город Йошкар-Ола
Городской портал Казани Pro Город Владимир Pro Город Киров Новости Набережных Челнов Pro Город Нижний Новгород Pro Город Пенза Pro Город Самара Pro Город Чебоксары
Главная События Авто Объявления Pro Город Мы ВКонтакте ПДФ-версия газеты Обзорные статьи и пресс-релизы Новости партнеров Мобильная версия
Сетевое издание www.pg11.ru
Учредитель: ООО "Город 11"
Главный редактор: Гусельников В.М.
Адрес: г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 406.
тел. редакции: 55-99-88, pg11.ru@gmail.com
тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала pg11.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна, в противном случае будут применены нормы законодательства РФ об авторских и смежных правах.

Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

16+

Возрастное ограничение
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru