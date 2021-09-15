В России расширят список документов для регистрации автомобиля

В Госдуму внесли законопроект, согласно которому список документов, необходимых для регистрации в ГИБДД подержанных автомобилей старше 4 лет, пополнится еще одним пунктом. Об этом пишет life.ru.

Так, речь идет о диагностической карте. Благодаря этому перечень информации будет дополняться данными о прохождении техосмотра.

Напомним, в настоящее время для регистрации автомобиля или мотоцикла старше четырёх лет в ГИБДД нужно предоставить заявление нового владельца машины, удостоверяющий его личность документ, СТС и ПТС, страховой полис ОСАГО, договор купли-продажи, а также квитанцию об уплате государственной пошлины.