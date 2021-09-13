В России могут принять новый закон о техосмотре

Это планируется сделать до конца года
В России могут принять новый закон о техосмотре13 сентября 2021
Фото из архива редакции
В России могут принять закон об отмене обязательного техосмотра. Об этом пишет “Лента.ру”.
По словам первого вице-спикера Совета Федерации Андрея Турчака, это может произойти до конца года. Предполагается, что доработанный законопроект примут в новом созыве после рассмотрения Госдумы.
Согласно идее, обязательный техосмотр будет требоваться только при смене владельца или в случае, если автомобиль или мотоцикл старше четырех лет. Законопроект будет распространяться только на физических лиц.
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13 сентября 2021, 07:30
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