В Минздраве Коми рассказали, как будет проходить обязательная вакцинация

6 июля в Коми ввели обязательную вакцинацию. Однако возникает вопрос: как она будет работать? Нужно ли будет работникам предприятий стоять в долгих очередях за прививкой? Портал PG11.ru узнал у Минздрава Коми, что стоит ожидать людям, попавшим под вакцинацию.

Как рассказали в ведомстве выездные бригады уже проводят вакцинацию сотрудников в организациях и на предприятиях.

- Руководителям необходимо обратиться в государственные бюджетные учреждения здравоохранения, которые проводят вакцинацию против новой коронавирусной инфекции с предоставлением списка сотрудников, подлежащих иммунизации, - заявили в пресс-службе Минздрава.

Специалисты также отметили, что сотрудники, которые не смогли привиться в день выезда мобильной бригады на рабочее место, могут в индивидуальном порядке записаться на прием в поликлинику.