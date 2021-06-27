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В местечке под Сыктывкаром утонул 13-летний мальчик

В местечке под Сыктывкаром утонул 13-летний мальчик

27 июня 2021 Виктор Конюхов Возрастное ограничение: 0+
В местечке под Сыктывкаром утонул 13-летний мальчик Фото из архива PG11.ru
Проводится доследственная проверка

В Сыктывкаре на реке Вычегда погиб 13-летний подросток. Об этом сообщает «Комиинформ».

Как рассказали в региональном Следственном Управлении СКР, трагедия произошла вчера, 26 июня, около 18:00 в местечке Алёшино при очевидных обстоятельствах. На реке находились 13-летний мальчик, его старший брат и мама.

Мальчик вместе с братом и собакой играли на мелководье. В какой-то момент, оступившись, он провалился на глубину.

Тонущего ребенка пытались спасти, но он ушел под воду. Плавать школьник не умел. 

В настоящий момент ведутся поиски утонувшего мальчика силами Сыктывкарского аварийно-спасательного отряда СПАС-Коми Комитета ГО и ЧС по Коми.

По факту случившегося организована доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. 

На месте трагедии имеется знак "Купаться запрещено".

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