В местечке под Сыктывкаром утонул 13-летний мальчик

В Сыктывкаре на реке Вычегда погиб 13-летний подросток. Об этом сообщает «Комиинформ».

Как рассказали в региональном Следственном Управлении СКР, трагедия произошла вчера, 26 июня, около 18:00 в местечке Алёшино при очевидных обстоятельствах. На реке находились 13-летний мальчик, его старший брат и мама.

Мальчик вместе с братом и собакой играли на мелководье. В какой-то момент, оступившись, он провалился на глубину.

Тонущего ребенка пытались спасти, но он ушел под воду. Плавать школьник не умел.

В настоящий момент ведутся поиски утонувшего мальчика силами Сыктывкарского аварийно-спасательного отряда СПАС-Коми Комитета ГО и ЧС по Коми.

По факту случившегося организована доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

На месте трагедии имеется знак "Купаться запрещено".