В местечке под Сыктывкаром утонул 13-летний мальчик

В местечке под Сыктывкаром утонул 13-летний мальчик27 июня 2021
Фото из архива PG11.ru
Проводится доследственная проверка
В Сыктывкаре на реке Вычегда погиб 13-летний подросток. Об этом сообщает «Комиинформ».
Как рассказали в региональном Следственном Управлении СКР, трагедия произошла вчера, 26 июня, около 18:00 в местечке Алёшино при очевидных обстоятельствах. На реке находились 13-летний мальчик, его старший брат и мама.
Мальчик вместе с братом и собакой играли на мелководье. В какой-то момент, оступившись, он провалился на глубину.
Тонущего ребенка пытались спасти, но он ушел под воду. Плавать школьник не умел.
В настоящий момент ведутся поиски утонувшего мальчика силами Сыктывкарского аварийно-спасательного отряда СПАС-Коми Комитета ГО и ЧС по Коми.
По факту случившегося организована доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
На месте трагедии имеется знак "Купаться запрещено".
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