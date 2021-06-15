В мэрии Сыктывкара рассказали, что будут делать с перевозчиками, которые ставят разные цены за оплату проезда

Мы продолжаем рассказать вам о ситуации с «Товариществом частных перевозчиков», которые устанавливают незаконные правила об оплате проезда наличными и по карте. Портал PG11.ru отправил запрос в администрацию Сыктывкара и совсем недавно мы получили ответ.

Напомним, что прокуратура признала действия «Товарищества частных перевозчиков», которое устанавливает разную цену при оплате наличными и по карте, незаконными.

В ответ на это в администрации заявили, что вопросы по установлению тарифов по регулярным перевозкам не относятся их полномочиям. Также они не осуществляют надзор за соблюдением прав потребителей.

Однако специалисты мэрии отметили, что позиция прокуратуры будет в обязательном порядке учтена при организации контроля за транспортным обслуживанием населения.