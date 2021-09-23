В Коми священник провел причастие женщине в "красной зоне"

Православный священник Иван Коюшев провел причастие болеющей коронавирусом женщине в “красной зоне”. Об этом он рассказал у себя в соцсетях.

Причастие было проведено 21 сентября, в день Рождества Пресвятой Богородицы. Иван Коюшев отметил, что в его практике такое произошло впервые.

"Долгое время не впускали священников даже на порог больницы. Этот случай - положительный прецедент. Знаю многих православных христиан, которые хотели бы, чтобы в трудную минуту жизни, находясь на грани, их посетил батюшка со святыми дарами", - отметил он.

Для того, чтобы встретиться с пациенткой, священнослужителю выдали специальное защитное обмундирование.