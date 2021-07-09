В Коми объявлена максимальная пожароопасность

По прогнозу филиала ФГБУ Северное УГМС «Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Коми»: 10 июля в Койгородском, Сыктывдинском, Сыктывкар, Княжпогостском, Корткеросском, Удорском, Усть-Вымском, Усть-Куломском, Сысольском районах ожидается установление чрезвычайно высокой пожароопасности.

Главное управление МЧС России по Республике Коми рекомендует населению:

Ограничьте посещение/пребывание в лесах и въезд в лесные массивы транспортных средств.

Не разводите огонь, в том числе с использованием любого оборудования в лесах, парках, скверах и местах массового отдыха населения.

Не допускайте палы сухой растительности и сжигание мусора в условиях противопожарного режима, действующего не территории республики.

Не бросайте незатушенные окурки и спички в траву.

Строго пресекайте шалость с огнем.

Не оставляйте брошенными на улице бутылки, битые стекла, которые, могут послужить линзой и спровоцировать возгорание травы.

Не пользуйтесь пиротехническими изделиями.

В случае обнаружения возгорания незамедлительно сообщите в службу спасения.

Напоминаем:



- при возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно позвонить в службу спасения по телефону "01". Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер "101" или "112";



- в Главном управлении МЧС России по Республике Коми круглосуточно функционирует телефон доверия: 8 (8212) 29-99-99.