В Коми объявили чрезвычайно высокую пожароопасность

Жителям порекомендовали не ходить в лес
В Коми объявили чрезвычайно высокую пожароопасность27 июня 2021
Фото из архива PG11.ru
По прогнозу филиала ФГБУ Северное УГМС «Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Коми»: 27 июня в Койгородском районе Республики Коми ожидается установление чрезвычайно высокой пожароопасности.
Главное управление МЧС России по Республике Коми рекомендует населению:
- Не допускать палы сухой растительности и сжигание мусора.
- В случае обнаружения возгорания незамедлительно сообщите в службу спасения.
- Ограничить посещение/пребывание в лесах и въезд в лесные массивы транспортных средств.
Напоминаем:
- при возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно
позвонить в службу спасения по телефону «01». Владельцам мобильных телефонов
следует набрать номер «101» или «112»;
- в Главном управлении МЧС России по Республике Коми круглосуточно
функционирует телефон доверия: 8 (8212) 29-99-99.
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27 июня 2021, 13:00
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