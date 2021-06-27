В Коми объявили чрезвычайно высокую пожароопасность

По прогнозу филиала ФГБУ Северное УГМС «Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Коми»: 27 июня в Койгородском районе Республики Коми ожидается установление чрезвычайно высокой пожароопасности.



Главное управление МЧС России по Республике Коми рекомендует населению:

Не допускать палы сухой растительности и сжигание мусора.

В случае обнаружения возгорания незамедлительно сообщите в службу спасения.

Ограничить посещение/пребывание в лесах и въезд в лесные массивы транспортных средств.

Напоминаем:

- при возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно

позвонить в службу спасения по телефону «01». Владельцам мобильных телефонов

следует набрать номер «101» или «112»;

- в Главном управлении МЧС России по Республике Коми круглосуточно

функционирует телефон доверия: 8 (8212) 29-99-99.