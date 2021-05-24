В Коми многодетная мать обратилась к главе поселка и оказалась из-за этого в больнице

В Коми произошло ужасное происшествие: жительница поселка обратилась за помощью в администрацию, однако после этого она сразу же попала в больницу. Портал PG11.ru пообщался с депутатом Троицко-Печорского района Ольгой Бакаевой и узнал, что привело к такому исходу.

Руфина Соловьева и ее муж живут в селе Усть-Илыч Троицко-Печорского района. Они уже более 20 лет берут в свою семью приемных детей и вкладывают в их воспитание всю душу. Жители поселка рассказывают, что семья занимается с детьми общим развитием и стараются привлечь их к творчеству. Сама Руфина занимается с детьми вокалом, танцами, театральными занятиями. Уже выросло не одно поколение приемных детей в семье Соловьевых.

- Дом семьи очень ухоженный и комфортный, но есть одна проблема - его вторая половина разрушается. Собственники этой части уехали и оставили его пустовать. Руфина Николаевна с мужем обращались в разные инстанции с заявлениями о помощи, поскольку хозяева второй половины дома из села уехали и отказываются принимать меры по содержанию дома, - рассказала Ольга Бакаева.

Недавно Руфина Соловьева решила обратилась в администрацию Усть-Илыча и зарегистрировать заявление с просьбой о засвидетельствовании того, что в разрушающейся части дома никто не проживает и что эта территория находится в плохом состоянии.

- В администрации глава поселения Светлана Васильева отказалась регистрировать заявление и обрушила тираду оскорблений в адрес Руфины Николаевны и ее семьи. Звучали такие фразы как «зачем вы несете в администрацию эту ересь», «ваше семейство как стадо тупых баранов», «вы как зараза со своим семейством». Она угрожала им какими-то комиссиями и прочим, - рассказала депутат.

Ольга Бакаева отмечает, что посетители в коридоре отлично слышали, как глава поселения кричала на многодетную мать. После такого приема администрации Руфина Соловьева еле дошла до медпункта. У нее было очень высокое давление и чувствовала она себя очень плохо.

- На утро ей стало еще хуже. У Руфины Николаевны онемела часть лица. Ей вызвали скорую помощь из райцентра и увезли в центральную районную больницу. Врачи боялись, что ее не довезут. Но благодаря оперативным действиям специалистов многодетную мать удалось спасти - у нее было прединсультное состояние, - рассказала депутат.

Сейчас Руфина Соловьева до сих пор находится в больнице. Журналист портала PG11.ru пытался связаться с ней, однако даже сейчас ей тяжело разговаривать.

Многих в поселке возмущает поведение главы местной администрации.

- Она к жителям села относится с пренебрежением и высокомерием. На нее поступали жалобы о том, что она называла своих сельчан баранами, козами и овцами. Но ее каждый раз прикрывают, - заключила Ольга Бакаева.

Мы позвонили в администрацию поселка Усть-Илыч, чтобы взять комментарий от Светланы Васильевой. Однако там нам сообщили, что сейчас ее нет на месте и она появится только к концу недели. Мы продолжим следить за развитием этой истории.

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