Пассажирский самолет из Сочи не смог сразу приземлится в аэропорту Сыктывкара, поскольку по взлетно-посадочной полосе шли двое пьяных мужчин. Инцидент произошел 28 августа, сообщает znak.com.

Как сообщает телеграм-канал Aviaincident, двоих посторонних мужчин заметили по камерам видеонаблюдения. Воздушное судно находилось за 4 километра на подлете. Экипаж принял решение уйти на второй круг. Охрана аэропорта задержала двоих мужчин 1977 и 1999 годов рождения, у которых имелись признаки алкогольного опьянения. Их передали сотрудникам транспортной полиции. Проводится проверка.