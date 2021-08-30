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«Ты не пройдешь!»: пьяные сыктывкарцы на взлетной полосе не дали приземлиться самолету из Сочи

«Ты не пройдешь!»: пьяные сыктывкарцы на взлетной полосе не дали приземлиться самолету из Сочи

30 августа 2021 Служба новостей Возрастное ограничение: 12+
«Ты не пройдешь!»: пьяные сыктывкарцы на взлетной полосе не дали приземлиться самолету из Сочи Фото из архива «Pro Города»
Их передали сотрудникам транспортной полиции

Пассажирский самолет из Сочи не смог сразу приземлится в аэропорту Сыктывкара, поскольку по взлетно-посадочной полосе шли двое пьяных мужчин. Инцидент произошел 28 августа, сообщает znak.com.

Как сообщает телеграм-канал Aviaincident, двоих посторонних мужчин заметили по камерам видеонаблюдения. Воздушное судно находилось за 4 километра на подлете. Экипаж принял решение уйти на второй круг. Охрана аэропорта задержала двоих мужчин 1977 и 1999 годов рождения, у которых имелись признаки алкогольного опьянения. Их передали сотрудникам транспортной полиции. Проводится проверка.  

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Алкоголь

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