Сыктывкарцы о переустройстве тубдиспансера в детский сад: «Отправить туда авторов этой идеи»07 сентября 2021
Фото Госсовета Коми
Новость вызвала активное обсуждение подписчиков
Финансовое управление администрации Койгородского района разместило на сайте госзакупок аукцион на капитальный ремонт здания бывшего туберкулезного санатория в поселке Кажым. Там планируют разместить детский сад. Согласно ТЗ, в здании предусмотрена перепланировка помещений, работы по водо- и теплоснабжению, вентиляции, прокладке электросетей, устройство навесных фасадов, замена дверей и окон. По проекту в саду будет две группы: младшая - для 20 детей от 1,5 до 3 лет, старшая — для детей от 3 до 7 лет.
Эта новость вызвала активное обсуждение подписчиков в нашем паблике. Вот, что думают сыктывкарцы по вопросу переоборудования диспансера в детский сад.
Василий Мальцев:
«Палочки Коха уже не в тренде. Они перестали размножаться и храниться в условиях сырости подвалов и чердаков?
Руслан Искандаров:
«Из туберкулёзки садик. А у нас туберкулёзом болеть перестали? Умирают больше, чем от короны. Туберкулёз и рак на первом месте по смертности, и это скрывают».
Артур Арзуманов:
«А можно сперва туда отправить самих авторов этой идеи? Всё руководство РК».
Юлия Деркачёва (Антонова):
«Лучше бы новый построили, а из этого здания другое бы что-нибудь придумали сделать, но не для маленьких детей».
Олег Перевозов:
«Всё лучшее - детям!»
Яна Анисимова:
«А СанПин?»
Kolyan Shoot:
«В случае чего бабы ещё нарожают, зря что-ли маткапитал вводили?»
Любовь Надежда:
«Детей у нашего правительства туда определить надо или внуков!»
Иван Липин:
«Спрашивается, а где же будут поправлять здоровье больные?»
Татьяна Наумова:
«Интересно, кто захочет отдать туда своего ребенка? Ведь туберкулезные палочки живут до 7 лет.»
Поделись новостью с друзьями
Следующая новость
07 сентября 2021, 11:00
Комментарии 0