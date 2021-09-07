Сыктывкарцы о переустройстве тубдиспансера в детский сад: «Отправить туда авторов этой идеи»

Финансовое управление администрации Койгородского района разместило на сайте госзакупок аукцион на капитальный ремонт здания бывшего туберкулезного санатория в поселке Кажым. Там планируют разместить детский сад. Согласно ТЗ, в здании предусмотрена перепланировка помещений, работы по водо- и теплоснабжению, вентиляции, прокладке электросетей, устройство навесных фасадов, замена дверей и окон. По проекту в саду будет две группы: младшая - для 20 детей от 1,5 до 3 лет, старшая — для детей от 3 до 7 лет.

Эта новость вызвала активное обсуждение подписчиков в нашем паблике. Вот, что думают сыктывкарцы по вопросу переоборудования диспансера в детский сад.

Василий Мальцев:

«Палочки Коха уже не в тренде. Они перестали размножаться и храниться в условиях сырости подвалов и чердаков?

Руслан Искандаров:

«Из туберкулёзки садик. А у нас туберкулёзом болеть перестали? Умирают больше, чем от короны. Туберкулёз и рак на первом месте по смертности, и это скрывают».

Артур Арзуманов:

«А можно сперва туда отправить самих авторов этой идеи? Всё руководство РК».

Юлия Деркачёва (Антонова):

«Лучше бы новый построили, а из этого здания другое бы что-нибудь придумали сделать, но не для маленьких детей».

Олег Перевозов:

«Всё лучшее - детям!»

Яна Анисимова:

«А СанПин?»

Kolyan Shoot:

«В случае чего бабы ещё нарожают, зря что-ли маткапитал вводили?»

Любовь Надежда:

«Детей у нашего правительства туда определить надо или внуков!»

Иван Липин:

«Спрашивается, а где же будут поправлять здоровье больные?»

Татьяна Наумова:

«Интересно, кто захочет отдать туда своего ребенка? Ведь туберкулезные палочки живут до 7 лет.»

