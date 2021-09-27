Сыктывкарцев приглашают на бесплатную экскурсию по дому известного политика Коми

30 сентября в Доме-музее Морозова пройдет бесплатная экскурсия, которая организована в честь 97-летия известного политика. Также все желающие смогут увидеть новый памятник, установленный к дню празднования 100-летия республики.

"История Коми — это история удивительных, сильных людей, любящих свой край и его жителей. Иван Павлович Морозов — яркий пример человека, чей самоотверженный труд на благо республики останется в памяти многих поколений. Гости экскурсии смогут увидеть воссозданную обстановку дома, в котором наш знаменитый соотечественник провел детство, узнают интересные факты о его жизни и деятельности, а также о тех изменениях, которые произошли в республике под его руководством. Это прекрасная возможность прикоснуться к истории нашей малой родины", — отметила министр культуры Коми Мария Балмастова.