Стало известно, как будет выглядеть сквер у железнодорожного вокзала в Сыктывкаре

В Сыктывкаре продолжается благоустройство железнодорожного вокзала. На этот раз специалисты создадут новое общественное пространство из бывшего сквера.

Все началось с того, как «Городские проекты» опубликовали пост, в котором осуждали рубку деревьев возле железнодорожного вокзала.

- Зачем делать крутое и комфортное общественное пространство, которым могли бы пользоваться жители и гости столицы, чтобы вокзал был одним из лучших? Мы просто поставим гигантский подстаканник и хватит, - сообщается в сообществе.

В комментарием под этим постом один из представителей РЖД опубликовал дизайн сквера.

Сообщается, что эскиз сделан в стиле железнодорожного вокзала. Также РЖД получило в пользование эжвинскую платформу. Ремонт на ней начнется 23 июня.