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Стало известно, как будет выглядеть сквер у железнодорожного вокзала в Сыктывкаре

Стало известно, как будет выглядеть сквер у железнодорожного вокзала в Сыктывкаре

18 июня 2021 Виктор Конюхов Возрастное ограничение: 0+
Стало известно, как будет выглядеть сквер у железнодорожного вокзала в Сыктывкаре Фото: vk.com
Ремонт также начнется в Эжве

В Сыктывкаре продолжается благоустройство железнодорожного вокзала. На этот раз специалисты создадут новое общественное пространство из бывшего сквера.

Все началось с того, как «Городские проекты» опубликовали пост, в котором осуждали рубку деревьев возле железнодорожного вокзала. 

- Зачем делать крутое и комфортное общественное пространство, которым могли бы пользоваться жители и гости столицы, чтобы вокзал был одним из лучших? Мы просто поставим гигантский подстаканник и хватит, - сообщается в сообществе. 

В комментарием под этим постом один из представителей РЖД опубликовал дизайн сквера. 

Сообщается, что эскиз сделан в стиле железнодорожного вокзала. Также РЖД получило в пользование эжвинскую платформу. Ремонт на ней начнется 23 июня.

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Благоустройство

Комментарии 1

35 минут назад 1234
И как всегда ни одной парковки
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