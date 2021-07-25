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Специалист рассказал, как законно увеличить пенсию

Специалист рассказал, как законно увеличить пенсию

25 июля 2021 Виктор Конюхов Возрастное ограничение: 0+
Специалист рассказал, как законно увеличить пенсию Фото из архива PG11.ru
Самозанятые могут усилить свои пенсионные права

У большинства пенсионеров пенсия лишь немного превышает размер прожиточного минимума в регионе проживания. Но есть способы ее увеличить, рассказывает эксперт НПФ «Будущее» Евгений Биезбардис. Об этом сообщают «РИА Новости».

-У каждого вида пенсии существуют свои основания для назначения и пересмотра выплат. В некоторых случаях для повышения получаемых сумм пенсионеру достаточно направить в ПФР или МФЦ необходимые документы. Поэтому важно время от времени проверять свои пенсионные права и отслеживать изменения в законодательстве, - настаивает эксперт.

Он напоминает, что размер страховых пенсий зависит от страхового и нестрахового стажа, а также от суммы пенсионных коэффициентов. Чтобы нарастить страховой стаж, нужно продолжать получать официальный доход, с которого работодатель будет платить страховые взносы. Кроме того, можно предоставить в ПФР доказательства (трудовая книжка, договоры и допсоглашения, свидетельские показания коллег) ранее неучтенного стажа.

Биезбардис указывает, что самозанятые могут усилить свои пенсионные права, добровольно производя взносы в ПФР.

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