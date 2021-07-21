Совет Сыктывкара поддержал закон о присвоении городу статуса столицы Коми

Внеочередное заседание городского совета прошло 21 июля. Законопроект был поддержан представителями всех фракций Совета и принят единогласно. Далее законопроект будет направлен в Госсовет Республики Коми, депутаты которого рассмотрят возможность принятия соответствующего закона.

Депутат Госдумы Российской Федерации Ольга Савастьянова, которая лично присутствовала на заседании Совета, отметила:

- Чтобы Сыктывкар соответствовал столичному статусу – этот статус должен быть закреплён законодательно. Это создает правовые возможности для того, чтобы город мог решать более широкий круг вопросов. Это накладывает непростые обязанности, которые требуют определённых затрат и программных решений. За этим решением [Совета города о поддержке законопроекта о статусе столицы – прим.] должны последовать действия, направленные на обеспечение дополнительного финансирования. Всё это ради того, чтобы каждый из нас чувствовал, что мы находимся в столице, и что этот город продолжает развиваться.

Председатель Совета Сыктывкара Анна Дю подчеркнула, что идея возвращения статуса столицы витала давно, а благодаря поддержке Главы Республики Коми Владимира Уйбы, эта инициатива получила развитие.

- Работа над законопроектом – это коллективный труд. В рабочую группу входили депутаты всех фракций городского Совета, Госсовета Коми, представители Администрации Главы Республики Коми и мэрии города. Муниципальные депутаты, являясь представителями наших жителей, учитывали их пожелания при работе над законопроектом. Поэтому сегодня решение было принято единогласно, поскольку мы проговорили все аспекты с максимально широкой аудиторией, – отметила Анна Дю.

Мэр Сыктывкара Наталья Хозяинова особо подчеркнула, что данный закон позволит упростить механизмы финансирования республикой городских проектов.

- Мы очень хотим, чтобы наш город был действительно похож на столицу республики. Сегодня Сыктывкар получает средства из бюджета Коми на общих основаниях в числе остальных городов и районов региона. С учётом того, что в Сыктывкаре проживает около трети населения республики, нашему муниципалитету необходимы определённые преференции на решение важных задач. В первую очередь, это касается вопросов ЖКХ и благоустройства. Также считаю важным уделить особое внимание вопросам ремонта и оснащения образовательных учреждений города, чтобы наши детки чувствовали, что живут и учатся в столичном городе.

Наталья Хозяинова выразила признательность Главе Коми Владимиру Уйбе, депутатам Совета города за поддержку инициативы и поблагодарила всех, кто принимал участие в разработке законопроекта.