Синоптики рассказали, какой будет зима в этом году

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Синоптики рассказали, какой будет зима в этом году27 сентября 2021
Фото из архива редакции
Росгидрометцентр поделился прогнозом на предстоящую зиму. Об этом пишет lenta.ru.
Так, в большинстве регионов температура воздуха будет находиться в пределах нормы. Что же касается севера Урала и Сибири, а также Якутии, то там температура будет выше многолетних значений.
Также в феврале в большей части страны будет теплее, чем в прошлом году. Исключением станут только регионы Дальнего Востока — там температура будет ниже нормы.
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27 сентября 2021, 18:00
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