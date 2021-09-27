Синоптики рассказали, какой будет зима в этом году

Росгидрометцентр поделился прогнозом на предстоящую зиму. Об этом пишет lenta.ru.

Так, в большинстве регионов температура воздуха будет находиться в пределах нормы. Что же касается севера Урала и Сибири, а также Якутии, то там температура будет выше многолетних значений.

Также в феврале в большей части страны будет теплее, чем в прошлом году. Исключением станут только регионы Дальнего Востока — там температура будет ниже нормы.