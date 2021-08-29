Синоптики рассказали, какой будет следующая неделя в Коми

В Коми ЦГМС рассказали, чего ждать от следующей недели в Коми.

До середины недели вся территория республики ещё останется под влиянием арктического воздуха - сохранится холодная погода, с отклонением от климатической нормы в среднем на 4 градуса. При облачных прояснениях велика вероятность ночных заморозков 0...-3С, днём ожидается от +8С на крайнем севере до +14С на юге.

Начиная с середины недели усилится влияние Атлантики, циклоны принесут облачную более тёплую погоду, но с небольшими, на севере умеренными дождями. На севере температурный фон заметно не поменяется, на юге потеплеет до +15...+20С.