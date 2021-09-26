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Синоптики рассказали, какой будет погода на неделе в Сыктывкаре

Синоптики рассказали, какой будет погода на неделе в Сыктывкаре

26 сентября 2021 Виктор Конюхов Возрастное ограничение: 0+
Синоптики рассказали, какой будет погода на неделе в Сыктывкаре Фото из архива PG11.ru
Не рассчитывайте на теплую погоду

Синоптики рассказали о погоде на предстоящей неделе с 27 сентября по 1 октября.

Развитие синоптических процессов настраивает на то, что территория республики продолжит оставаться на периферии обширного антициклона, по которой часто будут перемещаться облачные поля атмосферных разделов.

Север и восток региона будет больше подвержен их влиянию, отсюда и частые осадки, особо интенсивные вероятны во вторник и уже в конце рабочей пятидневки. Конечно, в таких условиях на существенные прояснения в облаках и тепло рассчитывать не придётся.

Днём ожидается, в основном, +2...+7С, что близко к климату. Остальным районам повезёт больше: после особо ненастных выходных облачных прояснений будет больше, а наиболее заметные осадки вероятны во второй половине недели.

В послеобеденные часы прогнозируется от +7С и до +12С при разрывах в облаках.

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Погода

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