Школьник из Коми поправил Владимира Путина на открытом уроке

Школьник из Коми поправил Владимира Путина на открытом уроке01 сентября 2021
РИА Новости
Президент поблагодарил мальчика за его замечание
Школьник из Воркуты поправил президента России Владимира Путина после оговорки во время открытого урока в рамках марафона общества «Знание» в детском центре «Океан» во Владивостоке. Об этом пишут РИА Новости.
Обсуждая вопрос по истории, российский лидер назвал проводимую Петром I войну со Швецией Семилетней. Подросток, в свою очередь, решил поправить главу государства.
- Не сочтите за мою как бы...в общем, это называлось не Семилетняя война, а просто Северная война, — сказал Никанор Толстых.
Путин поблагодарил мальчика за его замечание.
Сегодня Владимир Путин прибыл во Владивосток — там он провел открытый урок для учащихся школы Всероссийского детского центра «Океан». Он также рассказал о своем образовании и подчеркнул, что история — не только интересный и важный предмет, но и фундамент всех гуманитарных знаний.
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01 сентября 2021, 16:00
Комментарии 1
Дети находятся в процессе познания, и когда они делают замечание (даже студенты и аспиранты у меня), всего лишь формируют свои кластеры мозга и нейронную сеть, закладывая основы знаний, а если при явном противоречии, ученик будет лизоблюдски молчать, то это нарушает его стройную систему не только его знаний, но и психику ребенка.
Директор просто лизоблюдский плебейский имбецил или дебил.
Надо гнать всех кретинов, идиотов, дебилов, имбецилов и т.д., с плебейским, лизоблюдским, маниакально преданным сознанием, холопским, холуйским, рабским сознание вон из образовательных учреждений.
В какое ужасное время мы живем, живут, точнее существуют наши дети и внуки, эпохи царька-самодура, диктатора, доведшего даже логику, интеллект и научное познание до абсурда.