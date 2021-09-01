Школьник из Коми поправил Владимира Путина на открытом уроке

Школьник из Воркуты поправил президента России Владимира Путина после оговорки во время открытого урока в рамках марафона общества «Знание» в детском центре «Океан» во Владивостоке. Об этом пишут РИА Новости.

Обсуждая вопрос по истории, российский лидер назвал проводимую Петром I войну со Швецией Семилетней. Подросток, в свою очередь, решил поправить главу государства.

- Не сочтите за мою как бы...в общем, это называлось не Семилетняя война, а просто Северная война, — сказал Никанор Толстых.

Путин поблагодарил мальчика за его замечание.

Сегодня Владимир Путин прибыл во Владивосток — там он провел открытый урок для учащихся школы Всероссийского детского центра «Океан». Он также рассказал о своем образовании и подчеркнул, что история — не только интересный и важный предмет, но и фундамент всех гуманитарных знаний.