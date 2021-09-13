Россияне рассказали, какие страны считают лучшими для переезда

Всего 41% процент россиян хотели бы остаться в России. Об этом говорит опрос SuperJob, пишут “РБК”.

Опрос проводился с 24 августа по 7 сентября в 522 населенных пунктах страны. Всего в исследовании приняли участие 3 тысячи человек в возрасте старше 18 лет.

В пятерку самых популярных стран для переезда среди россиян вошли США, Канада, Италия и Швейцария. Также наших соотечественников привлекает жизнь в Испании, Австралии, Швеции, Великобритании, Турции, Франции, Южной Корее, Чехии и Исландии.