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«Пусть Уйба выполнит свое обещание»: сыктывкарские дольщики уже четыре года ждут ключи от своих квартир

«Пусть Уйба выполнит свое обещание»: сыктывкарские дольщики уже четыре года ждут ключи от своих квартир

01 июля 2021 Евгения Сычева Возрастное ограничение: 0+
«Пусть Уйба выполнит свое обещание»: сыктывкарские дольщики уже четыре года ждут ключи от своих квартир PG11.ru / Сыктывкарские дольщики уже четыре года ждут ключи от своих квартир
Люди требуют достроить жилье, за которое они уже заплатили

В 2017 году в сыктывкарском Лесозаводе началось строительство нового дома по адресу: Стахановская 15/1. В 2019 году дом был готов на 75%, люди с нетерпением ждали, когда смогут начать ремонт в своих квартирах, как произошла неприятная неожиданность: застройщик обанкротился, строительство остановилось, а дольщики остались с ипотеками и съемными жилищами.

Строительством дома занималась компания ООО «Вега», которая действовала с 24 ноября 2005 года. 11 октября 2020 года юридическое лицо признали банкротом. В отношении компании рассматривается три судебных дела. Сумма исковых требований к организации составляет 14,1 миллионов рублей. Также на компании числится задолженность в 129 тысяч рублей.

Сыктывкарец Марк Келлер поделился, что приобрел квартиру в злополучном 2019, когда ключи должны были вот-вот вручить новоиспеченным хозяевам недвижимости. Однако все планы мужчины рухнули:

– Сейчас объект пустует, никакие работы не ведутся, охраны нет, растет грибок в помещениях, вандалы разворовывают стройматериалы. А я продолжаю жить в съемной квартире, плачу ипотеку, приходится искать подработки, чтобы хватало денег на проживание. Планы рухнули колоссально, как и качество жизни: начиная от питания и заканчивая подшивом штанов.

Марк рассказал, что обманутые дольщики обращались во множество инстанций: Министерство строительства, прокуратуру, администрацию, Стройжилтех надзор. Однако все безрезультатно:

– Новый арбитражный управляющий объяснил, что нужно переделать проектную документацию, и на этом его роль закончена, дальше должно работать Министерство строительства. Сколько еще нужно времени на ввод дома в эксплуатацию нам никто ответить не может. 

«Само существование такого явления как обманутые дольщики – это позор для государства». Это позиция президента, и она, безусловно такая же и у меня. Правительство региона уже выделило деньги на достройку дома на улице Стахановской. Предположительная дата окончания стройки — первый квартал 2021 года. С подрядной организацией, которая возьмет на себя достройку, должен быть «прозрачный» договор. Надо жестко проговорить условия, и они должны быть абсолютно открытыми, – высказался Владимир Уйба 10 мая 2020 года.

Отчаявшиеся дольщики записали видеообращение к Владимиру Путину в надежде, что он возьмет ситуацию под контроль:

– Хочется, чтобы Владимир Уйбы выполнил обещание, что дом сдадут в 2021 году. Чтобы Президент России Владимир Путин услышал нас и принял меры.

«Про Город» отправил запрос в Минстрой Коми, чтобы выяснить, на каком этапе находится решение проблемы с дольщиками злополучного дома, однако на момент публикации ответа не поступило. 

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