«Про Город» запустил акцию по сбору канцтоваров для детей

1 сентября - праздник для всех школьников. Это начало учебного года, начало новой страницы жизни для тысяч детей. Однако это и траты для родителей: нужно купить одежду, канцтовары, рюкзаки и сумки.

Но далеко не все могут себе позволить «снарядить» ребенка всем необходимым. Несмотря на выплаты в 10 тысяч рублей по поручению президента, много семей остаются в сложном финансовом положении, а дети - без нужных для учебы канцтоваров.

«Про Город» запускает благотворительную акцию в помощь таким семьям! Мы просим всех неравнодушных горожан присоединиться к нам.

Как можно помочь

Принесите канцтовары в офис «Про Города». Мы соберем их и передадим в Центр социальной помощи семье и детям, где сейчас как раз проходит благотворительная акция «Чудо-портфель».

Что мы принимаем:

ручки, карандаши, ластики, точилки

линейки, циркули, транспортиры

тетради, обложки для тетрадей

альбомы, краски, клей (для трудов)

Куда приносить:

Первомайская, 70б, офис 406. Мы работаем с 8.30 до 17.30.

Сроки:

канцтовары принимаем до 26 августа. 27 числа мы отнесем их в Центр социальной помощи семье и детям.

Контактное лицо:

Главный редактор Владислав Гусельников. Писать можно в личные сообщения в «ВКонтакте».