«Про Город» запустил акцию по сбору канцтоваров для детей

«Про Город» запустил акцию по сбору канцтоваров для детей18 августа 2021
Фото из архива «Про Города»
Поможем детям вместе!
1 сентября - праздник для всех школьников. Это начало учебного года, начало новой страницы жизни для тысяч детей. Однако это и траты для родителей: нужно купить одежду, канцтовары, рюкзаки и сумки.
Но далеко не все могут себе позволить «снарядить» ребенка всем необходимым. Несмотря на выплаты в 10 тысяч рублей по поручению президента, много семей остаются в сложном финансовом положении, а дети - без нужных для учебы канцтоваров.
«Про Город» запускает благотворительную акцию в помощь таким семьям! Мы просим всех неравнодушных горожан присоединиться к нам.
Как можно помочь
Принесите канцтовары в офис «Про Города». Мы соберем их и передадим в Центр социальной помощи семье и детям, где сейчас как раз проходит благотворительная акция «Чудо-портфель».
Что мы принимаем:
- ручки, карандаши, ластики, точилки
- линейки, циркули, транспортиры
- тетради, обложки для тетрадей
- альбомы, краски, клей (для трудов)
Куда приносить:
Первомайская, 70б, офис 406. Мы работаем с 8.30 до 17.30.
Сроки:
канцтовары принимаем до 26 августа. 27 числа мы отнесем их в Центр социальной помощи семье и детям.
Контактное лицо:
Главный редактор Владислав Гусельников. Писать можно в личные сообщения в «ВКонтакте».
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18 августа 2021, 12:20
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