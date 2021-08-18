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«Про Город» запустил акцию по сбору канцтоваров для детей

«Про Город» запустил акцию по сбору канцтоваров для детей

18 августа 2021 Владислав Гусельников Возрастное ограничение: 0+
«Про Город» запустил акцию по сбору канцтоваров для детей Фото из архива «Про Города»
Поможем детям вместе!

1 сентября - праздник для всех школьников. Это начало учебного года, начало новой страницы жизни для тысяч детей. Однако это и траты для родителей: нужно купить одежду, канцтовары, рюкзаки и сумки. 

Но далеко не все могут себе позволить «снарядить» ребенка всем необходимым. Несмотря на выплаты в 10 тысяч рублей по поручению президента, много семей остаются в сложном финансовом положении, а дети - без нужных для учебы канцтоваров. 

«Про Город» запускает благотворительную акцию в помощь таким семьям! Мы просим всех неравнодушных горожан присоединиться к нам. 

Как можно помочь

Принесите канцтовары в офис «Про Города». Мы соберем их и передадим в Центр социальной помощи семье и детям, где сейчас как раз проходит благотворительная акция «Чудо-портфель».  

Что мы принимаем: 

  • ручки, карандаши, ластики, точилки
  • линейки, циркули, транспортиры
  • тетради, обложки для тетрадей
  • альбомы, краски, клей (для трудов)

Куда приносить:
Первомайская, 70б, офис 406. Мы работаем с 8.30 до 17.30. 

Сроки:
канцтовары принимаем до 26 августа. 27 числа мы отнесем их в Центр социальной помощи семье и детям.

Контактное лицо: 
Главный редактор Владислав Гусельников. Писать можно в личные сообщения в «ВКонтакте»

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Дети Школа

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