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Правительство выделило около 460 миллионов рублей на строительство школ в Коми

Правительство выделило около 460 миллионов рублей на строительство школ в Коми

26 сентября 2021 Виктор Конюхов Возрастное ограничение: 0+
Правительство выделило около 460 миллионов рублей на строительство школ в Коми Фото из архива PG11.ru
К работе планируют привлекать инвесторов

В России завершился второй этап отбора проектов по строительству новых школ в регионах. Чтобы помочь территориям реализовать эти проекты, федеральный центр направит туда более 74 млрд рублей. Распоряжение о распределении этих средств подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба Правительства РФ. Об этом сообщает "Комиинформ".

Регионы подтвердили готовность к предстоящей работе. В ближайшие годы в этих субъектах будет построено 128 современных школ и появится более 93,7 тыс. дополнительных учебных мест. Как следует из документа, Республика Коми в 2022 году получит из федерального бюджета более 125 млн рублей в 2022 году и еще около 334 млн - в 2023 году.

Помимо федеральных денег средства на строительство школ направят и сами регионы. Кроме того, к работе планируется привлекать инвесторов.

Первый этап отбора проектов проходил весной. По его итогам на строительство новых школ Правительство распределило между регионами 43,5 млрд рублей. Следующий этап отбора должен состояться в конце 2021 – начале 2022 года.

Всего в 2021–2024 годах на строительство школ из федерального бюджета планируется направить 234,7 млрд рублей в рамках государственной программы "Развитие образования".

Ранее президент России поручил Правительству рассчитать потребность в дополнительных местах в общеобразовательных учреждениях, поскольку количество школьников в стране заметно увеличивается.

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