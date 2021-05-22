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Потратят все до копейки: три самых расточительных знака Зодиака

Потратят все до копейки: три самых расточительных знака Зодиака

22 мая 2021 Служба новостей Возрастное ограничение: 0+
Потратят все до копейки: три самых расточительных знака Зодиака Фото с сайта pixabay.com
Астрологи уверяют - эти люди не могут обойтись без дорогих вещей

Люди делятся на два типа: те, кто всегда умудряется что-либо копить, и те, кто просаживает каждую зарплату до последней копейки. Сколько бы денег они ни получили, они сразу же найдут им применение, причем траты далеко не всегда со смыслом или пользой. 

Астрологи считают, что на способность копить влияет и звезды. «Клубер» назвал три самых расточительных знака Зодиака.

Овен

Овны, за счет своего темперамента, могут потратить огромные суммы на вещи, которые им понравились. Причем далеко не всегда люди под этим знаком могут позволить себе эти траты. Дело в том, что из-за своей импульсивности Овны сперва покупают, а лишь потом анализируют. Но каков бы ни был результат размышлений, они никогда не жалеют об этих огромных расходах. 

Лев

Львам почти что жизненно необходима роскошь. Они тратят огромные деньги, причем не только на себя, но и на близких людей. И зачастую средства эти не совсем их - представители этого знака могут занять деньги или воспользоваться кредитной картой. В крайнем случае - пойдут на подработку. 

Весы

Весы часто теряют голову и тратят больше, чем вообще могут себе позволить. Самая большая проблема этого знака - они одержимы роскошными вещами. Автомобили, мебель, посуда, украшения, одежда - все это Весы скупают, как только у них появляются деньги. И хоть они прекрасно осознают, что из-за трат им придется урезать расходы на последующие несколько месяцев, их это не останавливает. 

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Гороскоп Деньги

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