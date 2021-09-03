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Помойка в центре Сыктывкара: как визуальный мусор портит внешний облик города

Помойка в центре Сыктывкара: как визуальный мусор портит внешний облик города

03 сентября 2021 Виктор Конюхов Возрастное ограничение: 0+
Помойка в центре Сыктывкара: как визуальный мусор портит внешний облик города Фото: Дмитрий Махов
25 августа в силу вступил новый закон о рекламе

Урбанисты из сыктывкарского отделения «Городских проектов» провели рейд по центру Сыктывкара, на котором выявили серьезные нарушения. 

Урбанисты отметили красным визуальный мусор

Всего на осмотренном участке выявили 76 элементов визуального шума, из них 57 - незаконные. 

- Это говорит о том, что нет должного контроля со стороны администрации города. Визуальный шум делает улицу «кричащей», важные указатели, объявления теряются, портится архитектурный вид зданий и улиц. У горожан вырабатывается баннерная слепота, все это делает прогулки по Сыктывкару неприятными, - поделился глава отделения Дмитрий Махов. 

Эксперт отметил, что визуальным мусором считается следующее: 

  • Бумажные объявления;
  • Надписи на асфальте;
  • Рекламные постеры на фасадах и крышах домов (в том числе крепления для них);
  • Стационарные конструкции наружной рекламы – как большие рекламные щиты, так и пиллары, пилоны и брандмауэры;
  • Реклама, замаскированная под навигацию;
  • Постеры на уличных фонарях;
  • Крупные вывески магазинов;
  • Неправильно припаркованные автомобили (под знаком «парковка запрещена», на тротуаре или пешеходной зоне, вторым рядом);
  • Маршрутки;
  • Кондиционеры на фасадах домов;
  • Наружные тепловые трубы;
  • Скопления уличных проводов;
  • Уличные торговые павильоны;
  • Туалетные кабинки;

- Чтобы продемонстрировать, как сильно визуальный мусор влияет на облик города, мы выделили его красным цветом.

Раньше на перекрестке был баннер, но его переделали под большой рекламный экран. Он расположен святящей стороной к площади «под часами». В темное время экран ослепляет и отвлекает водителей. Как показал мировой опыт, такая рекламная конструкция является источником ДТП и от нее надо отказываться, - поделился эксперт.

Также Дмитрий Махов отметил, что 25 августа в силу вступила 19 статья закона «о рекламе», которая не допускает распространение звуковой рекламы через средства, расположенных снаружи помещения. 

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