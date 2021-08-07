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Полиция Сыктывкара будет следить за велосипедистами-нарушителями

Полиция Сыктывкара будет следить за велосипедистами-нарушителями

07 августа 2021 Служба новостей Возрастное ограничение: 0+
Полиция Сыктывкара будет следить за велосипедистами-нарушителями Фото из архива PG11.ru

Анализ аварийности за 7 месяцев 2021 года в Сыктывкаре свидетельствует о росте ДТП с участием велосипедистов, пишет пресс-служба ГИБДД. Количество наездов на велосипедистов выросло с 12 до 17 ДТП, в которых 18 человек получили травмы (за аналогичный период прошлого года – 13). Из них с участием несовершеннолетних произошло 5 ДТП, в которых 5 детей получили травмы, по вине самих детей - 2. Также по вине водителей мототранспорта произошло 5 ДТП, в которых 1 человек погиб и 4 получили травмы различной степени тяжести. 

В целях предупреждения ДТП с участием вело- и мототранспорта, а также привлечения внимания общественности к проблемам безопасности дорожного движения в период с 9 по 15 августа на территории  города пройдет профилактическое мероприятие «Мотоциклист, велосипедист».  

Сотрудники Госавтоинспекции проведут информационно-разъяснительную работу с населением о безопасном поведении на улицах и дорогах города. Особое внимание уделят профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и пресечению правонарушений, совершаемых водителями мототранспортных средств, в том числе водителями велосипедов.

Автоинспекторы призывают родителей каждый раз, отпуская ребенка прокатиться на велосипеде, разъяснить правила дорожного движения. И почаще напоминать о том, что необходимо «спешиваться» на пешеходных переходах и пересекая выезды со двора или с прилегающей территории, чтобы не попасть в аварийные ситуации и не подвергать риску свою жизнь и здоровье. 

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Авто Полиция

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