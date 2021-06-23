Зачастую замечаю, что не смотря на многочисленные доводы и ответы на волнующие вопросы от врачей-специалистов, люди до сих пор боятся прививки. Поэтому я решил на своем примере показать, что вакцинироваться от коронавируса - не страшно.

22 июня я пришел на пункт вакцинации по адресу Ленина, 49. Посетил его во второй раз, днем ранее там была огромная очередь и врачи просто не успели справиться со всеми посетителями. Ждал вакцины около двух часов.

Конечно радует, что все больше людей осознают важность вакцинации. И видно, что люди ждут очередь долгое время в дискомфорте лишь ради того.

В кабинете мне измерили давление, пульс, спросили о противопоказаниях. После сделали укол вакциной Спутник-V. Во время процедуры не было никаких неожиданных болей, помутнений сознания и прочего, чем пугают в Интернете.

Через час после вакцинации пришлось столкнуться с эффектом плацебо. Вакцину часто демонизируют, из-за этого складывается представление, что у тебя должна подняться температура, заболеть голова, сводить мыщцы и много других страшных вещей. Но, честно говоря, ничего этого не было. Температуру проверял, голова не болела. И вообще, я замечательно провел этот вечер. Разве что в сон начало клонить чуть раньше.

На утро проснулся тоже без каких-то симптомов болезни и спокойно пошел на работу.

Я призываю вас задуматься о себе и своих близких. Ведь напряженная ситуация эскалируется довольно быстро. От коронавируса умирают все - и молодые, и пожилые. Поэтому, когда есть вещь, которая может увеличить ваши шансы на выживание, то стоит обязательно ей воспользоваться.

Меньше слушайте ваших знакомых, которые говорят, что где-то прочитали и видели о том, что делает вакцина с людьми - на просторах интернета действительно много ложной информации. Спросите своих вакцинированных знакомых о том, как они ее перенесли - это самый надежный источник. Или читайте портал PG11.ru, потому что мы всегда публикуем достоверную информацию.