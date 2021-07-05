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Остаемся загорать: как правильно «прожариться» на пляже и не схватить лишнего ультрафилоета

Остаемся загорать: как правильно «прожариться» на пляже и не схватить лишнего ультрафилоета

05 июля 2021 Служба новостей Возрастное ограничение: 0+
Остаемся загорать: как правильно «прожариться» на пляже и не схватить лишнего ультрафилоета Фото из архива «Pro Города»
По мнению специалиста, витамин D одинаково продуктивно вырабатывается под воздействием солнца

Солнечный загар не только придает телу бронзовый оттенок, но и способствует насыщению кожи витамином D. При этом людям из разных регионов требуется разное время для получения своей порции ультрафиолета, пишет "РГ".

- Выходить загорать надо либо рано утром, либо вечером. Середину дня лучше исключать, либо уходить тотально под зонтик, - сообщила aif.ru врач-дерматолог Татьяна Егорова.

По мнению специалиста, витамин D одинаково продуктивно вырабатывается под воздействием ультрафиолета, и разницы нет - утром человек загорает или вечером.

При этом количество витамина D всем людям нужно приблизительно одинаковое, но вот количество солнечных лучей для выработки витамина D - разное. Темнокожему южанину требуется больше солнца, а родившемуся в северных широтах человеку, у которого преобладает белый цвет кожи, меньше.

- Стоит также наблюдать клинически за уровнем витамина D в крови, это обязательное условие. В результате знаний о совокупности факторов и имеющихся результатов анализа можно понять, когда и как надо загорать, - считает Татьяна Егорова.

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