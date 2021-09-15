Наверх
Новости Авто Объявления Подать объявление
+ Добавить новость
Партнеры о нас Онлайн-газета Распространение листовок Народный контроль Публичная оферта Объявления+ Заказать рекламу
Благотворительность Конкурсы Мамам на заметку Расписание дачных автобусов Для дома и дачи Готовимся к школе День Республики-2021
Главная
Новости
«Он верит в то, что говорит»: ведущий из Сыктывкара взял уроки мастерства у Владимира Соловьева

«Он верит в то, что говорит»: ведущий из Сыктывкара взял уроки мастерства у Владимира Соловьева

15 сентября 2021 Служба новостей Возрастное ограничение: 0+
«Он верит в то, что говорит»: ведущий из Сыктывкара взял уроки мастерства у Владимира Соловьева Фото Никиты Чернова
Никита Чернов обещает выпустить насыщенный репортаж о работе студии

Сыктывкарский блогер и телеведущий Никита Чернов попал на обучающий форум «Мастерская новых медиа» в Москве. Там он встретился с одним из гигантов тележурналистики и одной из самых неоднозначных личностей - Владимиром Соловьевым. Никита поделился с «Про Городом» своими впечатлениями от встречи с ним и рассказал о закулисье «Соловьев LIVE».

Сам форум расчитан на обучение региональных журналистов. Участники определялись в команды к тем мастерам, к которым хотели попасть. Среди них: Арам Габрелянов, Маргарита Симоньян и Владимир Соловьев. Чернов пошел именно к третьему:

- Со всеми тремя удалось пообщаться, но еще будучи в городе я понял, что хочу к Соловьеву. На то есть причины. Во-первых, он работает с тем форматом контента, за которым я вижу будущее (это я про новостные стримы). Далее - он один из гигантов российской журналистики. Мы можем любить или ненавидеть его, абсолютно очевидно, что работая на государство, он отрабатывает ту политическую повестку, которая необходима нашей власти. Но от этого он не становится менее профессиональным. За его плечами огромное количество первоклассных работ, особенно работа в прямых эфирах и в нестандартных ситуациях. И третье - мне действительно было интересно узнать, реально ли он такой или это его образ, - отметил сыктывкарец.

Никита Чернов поделился, что Владимир Соловьев и в жизни точно такой же, как и на экранах телевизора. Он верит в то, что вещает своей аудитории. «А разве для журналиста это не круто говорить то, во что ты сам веришь, а не врать и говорить обратное?» - отмечает сыктывкарец. По словам Чернова, Владимир Соловьев поделился с ними историями и кейсами работы СМИ по новостям.

- И его речью, подачей и теми идеями, которые придумают он и его команда, действительно начинаешь восхищаться. Он тщеславный, но ему это простительно с учетом его опыта. И самое главное - он не боится людей и аудитории, которая в чем-то не согласна с его позицией, и в рамках этого курса даже готов помочь «взрастить» новые кадры и передать свой опыт, - рассказывает Никита. 

Во время обучения блогер из Сыктывкара побывал и на самой студии Владимира Соловьева, в которой тот проводит прямые эфиры «Соловьев LIVE». Никита Чернов поделился, что на стрим-студии аппаратура не сильно отличается от той, что есть и на региональном ТВ. Конечно, аппаратура более дорогая, зато один человек в студии выполняет сразу несколько функций: режиссера, звуковика, световика и оператора. 

А вот павильон проекта «Вечер с Владимиром Соловьевым» удивил сыктывкарца в разы больше:

- Там, безусловно, уровень федерального ТВ. Куча камер, секреты производства, более 30 человек делают прямой эфир. Реально вещь!

Никита Чернов поделился, что заснял всю «внутреннюю кухню» команды Соловьева, чтобы показать в репортаже. В сюжете, помимо непосредственно Соловьева, будут присутствовать и другие известные личности, с которыми удалось пообщаться телеведущему из Сыктывкара. Среди них: главред «Ленты.ру» Владимир Тодоров, директор СТС Вячеслав Муругов и другие. 

КОММЕНТИРОВАТЬ
Знаменитости Интервью СМИ

Комментарии 0

Представьтесь, а лучше войдите или зарегистрируйтесь

Новость дня

Жительницу Коми уволили из магазина за отказ поднимать тяжести Посмотреть все

Редакция рекомендует

сегодня
«Он верит в то, что говорит»: ведущий из Сыктывкара взял уроки мастерства у Владимира Соловьева Читать
сегодня
Княжеский перстень за покатушки и первый универмаг в городе: прогулки по Коммунистической времен Усть-Сысольска Читать
вчера
Самообслуживание в «Универсаме», автоматы в «Парме» и показы мод в «Доме быта»: какую Коммунистическую потеряли сыктывкарцы Читать
Посмотреть все
02 сентября Победители «На дачу – без долгов!» получают призы
08 сентября Квитанции Коми энергосбытовой компании за август уже доступны в Личном кабинете

Новости России и мира

вчера
В России предложили давать по три выходных после вакцинации от ковида
11 сентября
В Роспотребнадзоре оценили вероятность отмены масочного режима
11 сентября
Юрист рассказала, когда и как можно перенести отпуск на следующий год
11 сентября
Турция ужесточила требования по вакцинации для въезда в страну
10 сентября
В России выпустят монету, посвященную борьбе с Covid-19
Посмотреть все

Новости афиши

16 июня 2021, 10:49
Сыктывкарцев приглашают виртуально посетить столицу леса
08 октября 2020, 10:25
В Коми пройдет фестиваль уличного кино
13 марта 2020, 16:15
Картины о пропаганде и видео о жизни американца в Жешарте: в Сыктывкаре открывается нестандартная выставка
Посмотреть все

#ЛицаГорода

30 3
Лица города: 30 фотографий с марафона по лесным тропам
25 1
Лица города: 25 фотографий с концерта Никиты Алексеева
25 0
Лица города: 25 фотографий с торжественной линейки выпускников «Облака»
27 0
Лица города: 27 фотографий с открытия Всероссийского фестиваля воздухоплавания «Живой воздух»
27 36
25 фотографий сыктывкарцев на фестивале народного творчества
18 74
20 фотографий сыктывкарцев на исторической экскурсии
13 2
20 фотографий болельщиков на матче по хоккею с мячом в Сыктывкаре
Смотреть все Всего альбомов: 9
Pro Город Рязань Pro Город Ухта Pro Город Пермь Наша Газета Новороссийск Наша Газета Екатеринбург Pro Город Саранск Pro Город Ярославль Pro Город Кирово-Чепецк Pro Город Йошкар-Ола
Городской портал Казани Pro Город Владимир Pro Город Киров Новости Набережных Челнов Pro Город Нижний Новгород Pro Город Пенза Pro Город Самара Pro Город Чебоксары
Главная События Авто Объявления Pro Город Мы ВКонтакте ПДФ-версия газеты Обзорные статьи и пресс-релизы Новости партнеров Мобильная версия
Сетевое издание www.pg11.ru
Учредитель: ООО "Город 11"
Главный редактор: Гусельников В.М.
Адрес: г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 406.
тел. редакции: 55-99-88, pg11.ru@gmail.com
тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала pg11.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна, в противном случае будут применены нормы законодательства РФ об авторских и смежных правах.

Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

16+

Возрастное ограничение
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru