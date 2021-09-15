«Он верит в то, что говорит»: ведущий из Сыктывкара взял уроки мастерства у Владимира Соловьева

Сыктывкарский блогер и телеведущий Никита Чернов попал на обучающий форум «Мастерская новых медиа» в Москве. Там он встретился с одним из гигантов тележурналистики и одной из самых неоднозначных личностей - Владимиром Соловьевым. Никита поделился с «Про Городом» своими впечатлениями от встречи с ним и рассказал о закулисье «Соловьев LIVE».

Сам форум расчитан на обучение региональных журналистов. Участники определялись в команды к тем мастерам, к которым хотели попасть. Среди них: Арам Габрелянов, Маргарита Симоньян и Владимир Соловьев. Чернов пошел именно к третьему:

- Со всеми тремя удалось пообщаться, но еще будучи в городе я понял, что хочу к Соловьеву. На то есть причины. Во-первых, он работает с тем форматом контента, за которым я вижу будущее (это я про новостные стримы). Далее - он один из гигантов российской журналистики. Мы можем любить или ненавидеть его, абсолютно очевидно, что работая на государство, он отрабатывает ту политическую повестку, которая необходима нашей власти. Но от этого он не становится менее профессиональным. За его плечами огромное количество первоклассных работ, особенно работа в прямых эфирах и в нестандартных ситуациях. И третье - мне действительно было интересно узнать, реально ли он такой или это его образ, - отметил сыктывкарец.

Никита Чернов поделился, что Владимир Соловьев и в жизни точно такой же, как и на экранах телевизора. Он верит в то, что вещает своей аудитории. «А разве для журналиста это не круто говорить то, во что ты сам веришь, а не врать и говорить обратное?» - отмечает сыктывкарец. По словам Чернова, Владимир Соловьев поделился с ними историями и кейсами работы СМИ по новостям.

- И его речью, подачей и теми идеями, которые придумают он и его команда, действительно начинаешь восхищаться. Он тщеславный, но ему это простительно с учетом его опыта. И самое главное - он не боится людей и аудитории, которая в чем-то не согласна с его позицией, и в рамках этого курса даже готов помочь «взрастить» новые кадры и передать свой опыт, - рассказывает Никита.

Во время обучения блогер из Сыктывкара побывал и на самой студии Владимира Соловьева, в которой тот проводит прямые эфиры «Соловьев LIVE». Никита Чернов поделился, что на стрим-студии аппаратура не сильно отличается от той, что есть и на региональном ТВ. Конечно, аппаратура более дорогая, зато один человек в студии выполняет сразу несколько функций: режиссера, звуковика, световика и оператора.

А вот павильон проекта «Вечер с Владимиром Соловьевым» удивил сыктывкарца в разы больше:

- Там, безусловно, уровень федерального ТВ. Куча камер, секреты производства, более 30 человек делают прямой эфир. Реально вещь!

Никита Чернов поделился, что заснял всю «внутреннюю кухню» команды Соловьева, чтобы показать в репортаже. В сюжете, помимо непосредственно Соловьева, будут присутствовать и другие известные личности, с которыми удалось пообщаться телеведущему из Сыктывкара. Среди них: главред «Ленты.ру» Владимир Тодоров, директор СТС Вячеслав Муругов и другие.