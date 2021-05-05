Совсем скоро в России будут праздновать День Победы. В преддверии этого торжества портал журналист портала PG11.ru побывал в гостях у 91-летнего ветерана войны Надежды Кульмамедовой и пообщался с ней о тяжелых временах войны.

Надежда всю жизнь прожила в Сыктывкаре. Она родилась в 1930 году в деревне Слобода, которая позже стала Эжвой. Война застала Надежду в совсем раннем возрасте. Как рассказала ветеран, все дети поднялись на защиту родины и пошли «на землю», работать в колхозе.

- Фашисты бомбили склады с продуктами по всей России, а фронт надо было чем-то обеспечивать. Поэтому все, что у нас было, мы отправляли на помощь нашим солдатам, себе почти ничего не оставляли. Таких детей как я были миллионы, - рассказала ветеран.

Надежда в молодости

Пожилая сыктывкарка поделилась, что в военное время в городе было довольно тяжело. Они работали «от солнца до солнца», а из продуктов им ничего не доставалось.

- Налоги для себя были огромные. Если мы вырабатывали норму, то нам давали по 400 грамм зерна, из которого потом мы делали хлеб. В магазинах продукты были, но денег не было совсем. Зимой все голодали. Выживали как-то. Надо было, - вспоминает Надежда.

В военное время в Сыктывкаре не было железных дорог. Поэтому продукты на фронт отправляли большими фургонами.

Надежда рассказала, что война до столицы Коми не дошла. Но она коснулась ее семьи напрямую. Сыктывкарка отправила троих братьев на фронт, из них никто не вернулся.

- Почти все мужчины, которые уходили на фронт, не возвращались. Из нашей деревни женщины сами добровольно пошли на войну, чтобы спасать солдат. Многие из них вернулись, - рассказала Надежда.

Ветеран отметила, что именно дети внесли огромный план в победу над нацистами.

- Союз был большой и таких как я было много. Нас всех поставили на ноги, чтобы мы помогли стране. И никто не отказался, все вышли на труд. Дети действительно внесли большой вклад в великую победу, - отметила пожилая сыктывкарка.

Надежда и ее дочь

Послевоенное время для сыктывкарцев тоже было не простым, но не голодным. Надежда рассказала, что Сталин поручил сразу выдавать бесплатный хлеб, а людей начали отправлять получать образование в ремесленные училища.

Надежда получила специальность в типографском ремесле и она работала в редакции. Также она помогала строить ЛПК и работала там. Всего за свою жизнь у пожилой сыктывкарки 49 лет непрерывного стажа. Но даже после выхода на пенсию она продолжала работать в столовой и раздевалке.

Сейчас Надежда уже не может ходить на Парад Победы. Однако она отмечает важность этого праздника для всей страны.

У ветерана есть и дети и внуки. Они ей помогают. При том сама Надежда выглядит бодро, хотя 1 мая ей исполнился 91 год. По ее словам с пенсией у нее тоже все в порядке.

Редакция портала PG11.ru поздравляет Надежду Кульмамедову с наступающим праздником победы, желает ей крепкого здоровья и долгих лет жизни.

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