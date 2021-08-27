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Неполная занятость: 5 хороших вакансий на подработку сыктывкарским студентам

Неполная занятость: 5 хороших вакансий на подработку сыктывкарским студентам

27 августа 2021 elenamironova Возрастное ограничение: 6+
Неполная занятость: 5 хороших вакансий на подработку сыктывкарским студентам
Устроиться можно на несколько часов в день, в выходные и удаленно

Многие студенты задаются вопросом: «нужно ли работать во время учебы?». Тут выбор каждого: кто-то предпочитает сосредоточиться на учебе, чтобы закончить с красным дипломом, а кому-то достаточно обычного синего и очень нужны деньги. Если принято решение учиться и параллельно работать, главное, чтобы работа не мешала учебе. К счастью, сейчас это сделать намного легче и найти удаленную работу либо на несколько часов в день. Мы собрали для вас подборку интересных вакансий с неполной занятостью. 

 Оператор call-центра (на дому) - от 47 000 до 65 000 рублей на руки

Кадровое агентство ищет сотрудника на частичную занятость, работа удаленная, можно без опыта. 
Возможно временное оформление: договор услуг, подряда, ГПХ, самозанятые, ИП. 
Возможна подработка сменами по 4-6 часов, по выходным или по вечерам.

В обязанности входит:

  • Работа с входящими заявками
  • Общение с клиентами

Компания предлагает гибкий график работы, стабильные выплаты на карту, обучение, бонусы и премии. 


Уборщик помещений - от 9 000 до 50 000 рублей на руки

Опыт работы не требуется, возможно временное оформление: договор услуг, подряда, ГПХ, самозанятые, ИП. 

В обязанности входит:

  • Уборка помещений и объектов
  • Составление актов выполненных работ

Свободный гибкий график, оплата сдельная.

Мерчандайзер-консультант - от 20 000 рублей на руки

В компанию, которая занимается производством, продажей и доставкой строительных отделочных материалов, требуется сотрудник. Занятость частичная, гибкий график, можно без опыта работы. 
Возможно временное оформление: договор услуг, подряда, ГПХ, самозанятые, ИП

Обязанности следующие:

  • Работа в строительном магазине;
  • Прием товара, выкладка, консультирование покупателей, продажа товара;
  • Фото отчет выкладки с начала смены и в конце смены.

Требования к кандидату:
Желание зарабатывать, быть общительным, внимательным. 
Опыт работы в продажах приветствуется.

Условия:
График 3 дня в неделю по 5 часов:
в пятницу с 16:00 до 20:00.
в субботу, воскресенье с 11:00 до 15:00. 

Заработная плата - оклад + премии от личных продаж. 
В компании предусмотрено внутреннее обучение, возможен карьерный рост. 

Кладовщик - от 17 150 до 20 900 рублей до вычета налогов

В магазин федеральной сети одежды требуется сотрудник, можно без опыта работы. 

Задачи следующие: 

  • Производить разгрузку машины и прием товара;
  • Распределять товар на складе и выдавать в торговый зал;
  • Участвовать в инвентаризациях.

Условия: 

  • работа в одном из крупнейших ТЦ Сыктывкара 
  • удобные графики работы: 20 часов в неделю, смены в среду с 09.00 до 18.00, Суббота, понедельник, воскресенье смены утро или вечер. 

Компания предоставляет обучение и униформу. 
А также скидки скидки 30% на сам бренд и бренды-партнеры. 

Продавец-кассир выходного дня - от 12 950 до 14 350 рублей до вычета налогов

В магазин федеральной сети одежды требуется сотрудник, можно без опыта. 
Частичная занятость, сменный график. 

В задачи входит: 

  • Повышать уровень клиентского сервиса - консультировать покупателей в торговом зале, обслуживать их на кассе;
  • Поддерживать чистоту и порядок в магазине;
  • Вместе с командой достигать поставленных целей.

Условия работы: 
- Удобный график работы: 20 часов в неделю, суббота и воскресенье с 10.00 до 21.00;
- Обучение за счет компании и модную униформу. 

Компания предоставляет обучение и униформу. 
А также скидки скидки 30% на сам бренд и бренды-партнеры. 

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