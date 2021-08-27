Неполная занятость: 5 хороших вакансий на подработку сыктывкарским студентам

Неполная занятость: 5 хороших вакансий на подработку сыктывкарским студентам27 августа 2021
Устроиться можно на несколько часов в день, в выходные и удаленно
Многие студенты задаются вопросом: «нужно ли работать во время учебы?». Тут выбор каждого: кто-то предпочитает сосредоточиться на учебе, чтобы закончить с красным дипломом, а кому-то достаточно обычного синего и очень нужны деньги. Если принято решение учиться и параллельно работать, главное, чтобы работа не мешала учебе. К счастью, сейчас это сделать намного легче и найти удаленную работу либо на несколько часов в день. Мы собрали для вас подборку интересных вакансий с неполной занятостью.
Оператор call-центра (на дому) - от 47 000 до 65 000 рублей на руки
Кадровое агентство ищет сотрудника на частичную занятость, работа удаленная, можно без опыта.
Возможно временное оформление: договор услуг, подряда, ГПХ, самозанятые, ИП.
Возможна подработка сменами по 4-6 часов, по выходным или по вечерам.
В обязанности входит:
- Работа с входящими заявками
- Общение с клиентами
Компания предлагает гибкий график работы, стабильные выплаты на карту, обучение, бонусы и премии.
Уборщик помещений - от 9 000 до 50 000 рублей на руки
Опыт работы не требуется, возможно временное оформление: договор услуг, подряда, ГПХ, самозанятые, ИП.
В обязанности входит:
- Уборка помещений и объектов
- Составление актов выполненных работ
Свободный гибкий график, оплата сдельная.
Мерчандайзер-консультант - от 20 000 рублей на руки
В компанию, которая занимается производством, продажей и доставкой строительных отделочных материалов, требуется сотрудник. Занятость частичная, гибкий график, можно без опыта работы.
Возможно временное оформление: договор услуг, подряда, ГПХ, самозанятые, ИП
Обязанности следующие:
- Работа в строительном магазине;
- Прием товара, выкладка, консультирование покупателей, продажа товара;
- Фото отчет выкладки с начала смены и в конце смены.
Требования к кандидату:
Желание зарабатывать, быть общительным, внимательным.
Опыт работы в продажах приветствуется.
Условия:
График 3 дня в неделю по 5 часов:
в пятницу с 16:00 до 20:00.
в субботу, воскресенье с 11:00 до 15:00.
Заработная плата - оклад + премии от личных продаж.
В компании предусмотрено внутреннее обучение, возможен карьерный рост.
Кладовщик - от 17 150 до 20 900 рублей до вычета налогов
В магазин федеральной сети одежды требуется сотрудник, можно без опыта работы.
Задачи следующие:
- Производить разгрузку машины и прием товара;
- Распределять товар на складе и выдавать в торговый зал;
- Участвовать в инвентаризациях.
Условия:
- работа в одном из крупнейших ТЦ Сыктывкара
- удобные графики работы: 20 часов в неделю, смены в среду с 09.00 до 18.00, Суббота, понедельник, воскресенье смены утро или вечер.
Компания предоставляет обучение и униформу.
А также скидки скидки 30% на сам бренд и бренды-партнеры.
Продавец-кассир выходного дня - от 12 950 до 14 350 рублей до вычета налогов
В магазин федеральной сети одежды требуется сотрудник, можно без опыта.
Частичная занятость, сменный график.
В задачи входит:
- Повышать уровень клиентского сервиса - консультировать покупателей в торговом зале, обслуживать их на кассе;
- Поддерживать чистоту и порядок в магазине;
- Вместе с командой достигать поставленных целей.
Условия работы:
- Удобный график работы: 20 часов в неделю, суббота и воскресенье с 10.00 до 21.00;
- Обучение за счет компании и модную униформу.
Компания предоставляет обучение и униформу.
А также скидки скидки 30% на сам бренд и бренды-партнеры.
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