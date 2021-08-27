Неполная занятость: 5 хороших вакансий на подработку сыктывкарским студентам

Многие студенты задаются вопросом: «нужно ли работать во время учебы?». Тут выбор каждого: кто-то предпочитает сосредоточиться на учебе, чтобы закончить с красным дипломом, а кому-то достаточно обычного синего и очень нужны деньги. Если принято решение учиться и параллельно работать, главное, чтобы работа не мешала учебе. К счастью, сейчас это сделать намного легче и найти удаленную работу либо на несколько часов в день. Мы собрали для вас подборку интересных вакансий с неполной занятостью.

Оператор call-центра (на дому) - от 47 000 до 65 000 рублей на руки

Кадровое агентство ищет сотрудника на частичную занятость, работа удаленная, можно без опыта.

Возможно временное оформление: договор услуг, подряда, ГПХ, самозанятые, ИП.

Возможна подработка сменами по 4-6 часов, по выходным или по вечерам.

В обязанности входит:

Работа с входящими заявками

Общение с клиентами

Компания предлагает гибкий график работы, стабильные выплаты на карту, обучение, бонусы и премии.



Уборщик помещений - от 9 000 до 50 000 рублей на руки

Опыт работы не требуется, возможно временное оформление: договор услуг, подряда, ГПХ, самозанятые, ИП.

В обязанности входит:

Уборка помещений и объектов

Составление актов выполненных работ

Свободный гибкий график, оплата сдельная.

Мерчандайзер-консультант - от 20 000 рублей на руки

В компанию, которая занимается производством, продажей и доставкой строительных отделочных материалов, требуется сотрудник. Занятость частичная, гибкий график, можно без опыта работы.

Возможно временное оформление: договор услуг, подряда, ГПХ, самозанятые, ИП

Обязанности следующие:

Работа в строительном магазине;

Прием товара, выкладка, консультирование покупателей, продажа товара;

Фото отчет выкладки с начала смены и в конце смены.

Требования к кандидату:

Желание зарабатывать, быть общительным, внимательным.

Опыт работы в продажах приветствуется.

Условия:

График 3 дня в неделю по 5 часов:

в пятницу с 16:00 до 20:00.

в субботу, воскресенье с 11:00 до 15:00.

Заработная плата - оклад + премии от личных продаж.

В компании предусмотрено внутреннее обучение, возможен карьерный рост.

Кладовщик - от 17 150 до 20 900 рублей до вычета налогов

В магазин федеральной сети одежды требуется сотрудник, можно без опыта работы.

Задачи следующие:

Производить разгрузку машины и прием товара;

Распределять товар на складе и выдавать в торговый зал;

Участвовать в инвентаризациях.

Условия:

работа в одном из крупнейших ТЦ Сыктывкара

удобные графики работы: 20 часов в неделю, смены в среду с 09.00 до 18.00, Суббота, понедельник, воскресенье смены утро или вечер.

Компания предоставляет обучение и униформу.

А также скидки скидки 30% на сам бренд и бренды-партнеры.

Продавец-кассир выходного дня - от 12 950 до 14 350 рублей до вычета налогов

В магазин федеральной сети одежды требуется сотрудник, можно без опыта.

Частичная занятость, сменный график.

В задачи входит:

Повышать уровень клиентского сервиса - консультировать покупателей в торговом зале, обслуживать их на кассе;

Поддерживать чистоту и порядок в магазине;

Вместе с командой достигать поставленных целей.

Условия работы:

- Удобный график работы: 20 часов в неделю, суббота и воскресенье с 10.00 до 21.00;

- Обучение за счет компании и модную униформу.

Компания предоставляет обучение и униформу.

А также скидки скидки 30% на сам бренд и бренды-партнеры.