Названы три симптома, которые сигнализируют о сахарном диабете

Врачи определили три основных симптома повышенного уровня сахара в крови. Об этом пишет nevnov.ru.

Так, один из симптомов - это запах мочи. У пациентов с диабетом он имеет сладковатый запах, который часто сравнивают с фруктовым. Это объясняется тем, что организм всеми силами пытается избавиться от большого количества сахара и делает это, в том числе, и с мочой.

Еще один признак - постоянная жажда. Этот признак проявляется в самом начале развития заболевания. Также специалисты советуют обращать внимание на постоянное чувство усталости и многократные позывы к мочеиспусканию.