Нарколог объяснил, почему не стоит пить перед телевизором

Употребление алкогольных напитков во время просмотра телевизора или использования гаджетов особенно опасно для здоровья, предупредил в интервью психиатр-нарколог высшей категории, главный врач клиники Алексей Казанцев. Об этом сообщают «РИА Новости».

По его словам, когда человек чем-то очень увлечен, будь то фильм, который демонстрируют по телевизору, интересное видео в интернете, переписка в соцсетях, то на все остальное он не обращает особого внимания. В такой ситуации очень опасно употреблять спиртные напитки, ведь человек не контролирует количество выпитого, объяснил психиатр-нарколог.

- Алкоголь создает мнимое ощущение расслабления, но, к сожалению, затуманивает мозг и при длительном употреблении убивает нейроны", — сказал он.

Как отметил собеседник радио, употребление спиртного в фоновом режиме во время использования гаджетов легко превращается в привычку, а потом и в зависимость от алкоголя. И жертвой ее может стать практически каждый. Но особенно это опасно для тех, у кого есть наследственная предрасположенность, подчеркнул Казанцев.