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«Нам негде жить!»: сыктывкарцев выселили из общежития и оставили на улице

«Нам негде жить!»: сыктывкарцев выселили из общежития и оставили на улице

09 июля 2021 Виктор Конюхов Возрастное ограничение: 0+
«Нам негде жить!»: сыктывкарцев выселили из общежития и оставили на улице Фото: Доска позора Коми
Жителям предложили жилье в маневренном фонде

В паблике «Доска позора Коми» появилось сообщение от бывшего жильца общежития на Октябрьском проспекте, 69. Его недавно расселили из-за аварийного состояния. Однако бывшие жильцы общежития отмечают, что им больше негде жить. 

- Согласно постановлению от 30 июля 2019 года руководство администрации вышло в суд с иском к каждому собственнику по выселению. Несколько семей согласились переехать в Верхнюю Максаковку, остальным это не понравилось: им неудобно переезжать за пределы города, когда работа и детсады здесь, - отметили местные жители.

Сыктывкарцы подали в суд на решение администрации и выиграли. Однако, по словам жильцов, мэрия не торопится исполнять судебные решения по выкупу земли и жилых помещений. 

- По факту людей выселили на улицу! В администрации отвечают: «Приказаний от руководства по исполнению этого требования не поступало, пишите в другие органы». Нам негде жить! Администрация ежемесячно оплачивает штраф в размере 50 тысяч рублей за каждого исца, а их более сотни человек. Соответственно, у администрации есть деньги на оплату 5 миллионов в месяц, а исполнять решение суда - нет? - рассказали жильцы аварийного дома.

В администрации отметили, что на сегодня все жильцы общежития этого дома выселены по судебным решениям в маневренный жилой фонд.

- Многие из жильцов по указанному адресу самостоятельно обеспечили себя жилыми помещениями. К сожалению, на сегодня администрацией не принято решение об изъятии земельного участка, на котором расположен этот многоквартирный дом ввиду отсутствия денежных средств на указанные цели, - сообщили в пресс-службе администрации.

Мэрия Сыктывкара сейчас ищет деньги на расселение людей.

Чтобы жильцам заселиться в маневренный фонд, им необходимо обратиться в администрацию по адресу:  улица Бабушкина, 22, каб. 103;
Приемные дни: понедельник, среда 8:30-15:30, вторник, четверг 11:00-18:00, пятница 8:30-15:00.

 

 

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