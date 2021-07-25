На следующей неделе в Сыктывкар вновь вернется тепло

В Сыктывкар вновь вернется тепло. Об этом сообщает Коми ЦГМС.

На неделе тепло вернется, но до середины недели в нашем регионе удержится холодная для этого периода погода. В арктическом воздухе среднесуточная температура воздуха ожидается на 4...6С, на юге местами и на 8С ниже нормы. Низкая температура ожидается в ночные часы, в пределах 2...7С.И днем будет совсем не по-летнему, в северных и центральных районах прогнозируется от 9С до 14С, на юго-западе — от 15 до 20С.

С четверга погода наладится, с запада распространится очень теплый воздух. Заметно теплее станут ночи, днем воздух прогреется до 25... 28С, в Заполярье до 20С, но теплая погода будет сопровождаться грозовыми дождями.