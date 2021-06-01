Модель Виктория Лопырева пообещала, что Коми войдет в топ узнаваемых регионов России

Она также поблагодарила главу региона и команду правительства
Модель Виктория Лопырева пообещала, что Коми войдет в топ узнаваемых регионов России01 июня 2021
Фото из телеграм-канала «Сыктывкар №1»
Известная супер-модель Виктория Лопырева в своем Instagram заявила, что сделает Республику Коми одним из самых узнаваемых регионов страны.
Витория Лопырева побывала на гала-концерте, посвященному «Дням Коми» в Москве, который закрывает празднование 100-летия республики в столице России. Она поблагодарила главу Коми и команду правительства за то, что они организовали такой праздник.
Также она выразила уверенность в том, что Республика Коми скоро прочно войдет в топ самых узнаваемых регионов страны и что она сделает для этого все возможное.
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01 июня 2021, 12:01
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