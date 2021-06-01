Модель Виктория Лопырева пообещала, что Коми войдет в топ узнаваемых регионов России

Известная супер-модель Виктория Лопырева в своем Instagram заявила, что сделает Республику Коми одним из самых узнаваемых регионов страны.

Витория Лопырева побывала на гала-концерте, посвященному «Дням Коми» в Москве, который закрывает празднование 100-летия республики в столице России. Она поблагодарила главу Коми и команду правительства за то, что они организовали такой праздник.

Также она выразила уверенность в том, что Республика Коми скоро прочно войдет в топ самых узнаваемых регионов страны и что она сделает для этого все возможное.

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