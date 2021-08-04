Мэрия Сыктывкара закупает заборы за полмиллиона, которые даже не нужны по ГОСТу

22 июля мэрия Сыктывкарка разместила контракт на Госзакупках об установке заборов на пересечении улицы Интернациональной и Красных партизан. Стоимость контракта - полмиллиона рублей. Однако, как сообщают урбанисты, эти заборы не нужны городу и вообще не предусмотрены ГОСТом.

Дорожное хозяйство выставило закупку 154 метров заборов на перекрестке улиц Интернациональная и Красных Партизан, цена аукциона 509 702 рубля. Цена за метр забора - 3 300 рублей.

- Работники дорхоза и администрации города видимо не знают, что в апреле 2020 года ГОСТ Р 52289-2019 п. 8.1.29 (б) обновился. Теперь если между проезжей частью и тротуаром есть газон (шириной метр и более) или сплошная посадка кустарника — забор не обязателен, - рассказал урбанист Дмитрий Махов.

«Городские проекты» утверждают, что из-за отказа от этих заборов можно было бы сэкономить бюджету города 297 000 рублей.

- Может, забор защищает горожан? Это не так. Автомобиль сталкивается с забором и ограждение разлетается, как шрапнель. Заборы закрывают обзор перед пешеходным переходом и ребенка можно не увидеть, - утверждает специалист.

Дмитрий Махов сообщает, что до ремонта по программе БКАД («Безопасные и качественные автомобильные дороги») на улице Интернациональной был газон. И вместо того, чтобы на нем посадить кустарник, который бы защищал от пыли, шума и впитывал влагу, ремонтники всё закатали в асфальт и тратить деньги из дефицитного бюджета.