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Мэрия Сыктывкара закупает заборы за полмиллиона, которые даже не нужны по ГОСТу

Мэрия Сыктывкара закупает заборы за полмиллиона, которые даже не нужны по ГОСТу

04 августа 2021 Виктор Конюхов Возрастное ограничение: 0+
Мэрия Сыктывкара закупает заборы за полмиллиона, которые даже не нужны по ГОСТу Фото: Дмитрий Махов
Из-за ремонта по БКАД пропал газон, а кустарники не посадили

22 июля мэрия Сыктывкарка разместила контракт на Госзакупках об установке заборов на пересечении улицы Интернациональной и Красных партизан. Стоимость контракта - полмиллиона рублей. Однако, как сообщают урбанисты, эти заборы не нужны городу и вообще не предусмотрены ГОСТом.

Дорожное хозяйство выставило закупку 154 метров заборов на перекрестке улиц Интернациональная и Красных Партизан, цена аукциона 509 702 рубля. Цена за метр забора - 3 300 рублей. 

- Работники дорхоза и администрации города видимо не знают, что в апреле 2020 года ГОСТ Р 52289-2019 п. 8.1.29 (б) обновился. Теперь если между проезжей частью и тротуаром есть газон (шириной метр и более) или сплошная посадка кустарника — забор не обязателен, - рассказал урбанист Дмитрий Махов.

«Городские проекты» утверждают, что из-за отказа от этих заборов можно было бы сэкономить бюджету города 297 000 рублей. 

- Может, забор защищает горожан? Это не так. Автомобиль сталкивается с забором и ограждение разлетается, как шрапнель. Заборы закрывают обзор перед пешеходным переходом и ребенка можно не увидеть, - утверждает специалист. 

Дмитрий Махов сообщает, что до ремонта по программе БКАД («Безопасные и качественные автомобильные дороги») на улице Интернациональной был газон. И вместо того, чтобы на нем посадить кустарник, который бы защищал от пыли, шума и впитывал влагу, ремонтники всё закатали в асфальт и тратить деньги из дефицитного бюджета.

-Заборы массово убирают во многих городах России, например, в Екатеринбурге мэр публично признал, что нет необходимости в заборах и уже демонтировали 73 километра ограждений! Будем писать обращение в администрацию Сыктывкара, чтобы организовали рабочую группу по демонтажу заборов, - заключил урбанист.

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