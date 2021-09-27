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Мэрия представила концепцию Стефановской площади на Новый год

Мэрия представила концепцию Стефановской площади на Новый год

27 сентября 2021 Служба новостей Возрастное ограничение: 0+
Мэрия представила концепцию Стефановской площади на Новый год Фото из архива PG11.ru
Главная площадь станет «Столицей леса Коми края»

К Новому году Стефановская площадь станет «Столицей леса Коми края». Так названа концепция оформления площади, которая будет посвящена природным богатствам Республики Коми, пишет мэрия Сыктывкара.

По информации главного архитектора Сыктывкара Владимира Рунга, концепция основана на узнаваемых образах, природных богатствах, туристических и промысловых символах. 

Новогодний городок будет разделен на четыре тематические зоны: тундра, Приполярный Урал, тайга и водный мир. Они будут снабжены табличкой с QR- кодом и электронной ссылкой, раскрывающей природную ценность каждого уголка Коми края.

Также на площади появится каток, который будет расположен возле здания Главпочтамта.  В преддверии Чемпионата Мира по хоккею с мячом каток будет оформлен как стадион с разметкой для хоккея с мячом. С одной стороны на ледовом ограждении катка будет высокая рельефная композиция с символом Нового года – «Тигром» и эмблема Чемпионата Мира по хоккею с мячом, с другой – украшение световыми «Воротами». По периметру ограждения установят скамейки, по углам — светодинамические композиции. Рядом с катком будет работать прокат коньков. Около Главпочтамта будет оформлена световая арочная конструкция 2D «С Новым годом!».

В зоне отдыха и релакса «Приполярный Урал» атмосферу создадут светящиеся цветы и деревья на фоне ледовой скульптурной композиции «Уральские горы» и скамейки вокруг ледяного костра.

Центральная зона для фото «Дед Мороз и Снегурочка с подарками» будет расположена в тематической зоне «Тайга», которая включает в себя световые декоративные деревья, световые фигуры птиц и животных: медведь, лиса, заяц и белка. Еще одна фотозона «Тундра» будет включать светоотражающую конструкцию с пайетками «Северное сияние», световые фигуры оленя, лося, ледовые композиции «Северные травы» и «Чумы».

В игровой зоне «Водный мир» предполагается лабиринт – с волнообразными изгибами, рыбами и ракушками. Вокруг елки расположится «хоровод сказочных обитателей лесов и рек Коми края». На декоративном ограждении ели будут установлены световые фигуры животных.

Создаст атмосферу и новогодняя галерея «Звездное небо», в оформлении которой планируется использовать деревянные конструкции в виде галереи со световой сеткой. Входные группы на Стефановской площади будут оформлены световыми арками с надписями «С Новым Годом!» на русском и коми языках.

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