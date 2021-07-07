Наверх
Новости Авто Объявления Подать объявление
+ Добавить новость
Народный контроль Онлайн-газета Партнеры о нас Распространение листовок Объявления+ Публичная оферта
Благотворительность Конкурсы Куда пойти учиться? Мамам на заметку Расписание дачных автобусов Для дома и дачи
Главная
Новости
«Лишение права на существование»: сыктывкарцы высказались об обязательной вакцинации

«Лишение права на существование»: сыктывкарцы высказались об обязательной вакцинации

07 июля 2021 Виктор Конюхов Возрастное ограничение: 0+
«Лишение права на существование»: сыктывкарцы высказались об обязательной вакцинации Фото с официального сайта вакцины Спутник V
Некоторые сомневаются в том, что правительство хочет их «уничтожить»

6 июля в Республике Коми ввели обязательную вакцинацию для некоторых категорий граждан. Это породило в обществе противоречия. Портал PG11.ru узнал у людей, которые попадают под обязательную вакцинацию, что они думают о сложившейся ситуации. 

Оксана Мартынова, работник молочного производства

- С одной стороны - это нарушает свободу выбора. Но сейчас творится мракобесие в интернете и не только. Это ужасно, когда именитые люди говорят, что вакцина - зло, вы все умрете или получите осложнения. При том говорят, не имея достоверных доказательств. Еще есть очень хорошие примеры, что люди чаще всего умирают от ДТП, но машины никто так и не запретил. Садясь в нее ты не можешь быть уверен, что доедешь до конца. Но ведь все до сих пор ездят. 

- Человек должен вакцинироваться хотя бы потому, что это спасет его жизнь и жизнь окружающих его людей. Главное, чтобы перед процедурой провели осмотр и человек знал свои болячки, ничего не скрывал. В СССР раньше тоже была принудительная вакцинация, но благодаря ей победили болезни. А сейчас они снова начали появляться, потому что люди перестали делать прививки. И все эти вирусы мутируют и переносятся сложнее. 

Карина Бондарь, работник пекарного производства

- Введение обязательной вакцинации - лишение человека права на полноценное существование
Людям, не желающим вакцинироваться, просто связывают руки. Сейчас популярно сравнение этой ситуации с холокостом (звучит слишком, на мой взгляд, но доля правды в этом есть) - непривитым людям обрубают возможность комфортной социальной жизни, под угрозой стоит и работа, на которой в последнее время угрожают увольнением за отказ от прививки. Так же и с посещением публичных мест. Банально нет возможности накормить себя и семью, не имея кода/листа вакцинации.

- Я считаю это маразмом. Каждый человек в праве самостоятельно решать, что ему делать с его телом и здоровьем. А такое принуждение переходит все границы.

Михаил Пронько, владелец пиццерии

- А что тут сказать. Вакцинация обязательная, значит для всех. Отношусь к ней нормально. Надо, значит надо.

Дарья Лаптева, продавец

- Я собиралась сделать прививку, но не успела. Заболела, только сегодня пришел отрицательный анализ на коронавирус. Но против вакцинации ничего не имею, только за. Я не думаю, что правительство собирается нас «уничтожить».

КОММЕНТИРОВАТЬ
Коронавирус

Комментарии 0

Представьтесь, а лучше войдите или зарегистрируйтесь

Следующая новость

Новость дня

В Сыктывкаре на месте срубленных тополей посадили липы Посмотреть все

Редакция рекомендует

сегодня
НЛО, кровоточащий гриб с запахом клубники и чудовище-мутант из канализации: самые поразительные находки жителей Коми Читать
сегодня
Названы знаки Зодиака, наиболее склонные к депрессии Читать
03 июля
Сыктывкарский детский лагерь закрылся на фоне запуска перелетов за границу Читать
Посмотреть все

Новости России и мира

вчера
В ПФР рассказали, когда пенсия поднимется до 20 тысяч рублей
03 июля
С 1 августа туристы смогут вакцинироваться на территории Краснодарского края
26 июня
В России беременным разрешили прививаться «Спутником V»
19 июня
Путин предложил ввести новые налоговые послабления для семей с детьми
19 июня
Россия возобновляет авиасообщение с Турцией
Посмотреть все

Новости афиши

16 июня 2021, 10:49
Сыктывкарцев приглашают виртуально посетить столицу леса
08 октября 2020, 10:25
В Коми пройдет фестиваль уличного кино
13 марта 2020, 16:15
Картины о пропаганде и видео о жизни американца в Жешарте: в Сыктывкаре открывается нестандартная выставка
Посмотреть все

#ЛицаГорода

30 3
Лица города: 30 фотографий с марафона по лесным тропам
25 1
Лица города: 25 фотографий с концерта Никиты Алексеева
25 0
Лица города: 25 фотографий с торжественной линейки выпускников «Облака»
27 0
Лица города: 27 фотографий с открытия Всероссийского фестиваля воздухоплавания «Живой воздух»
27 36
25 фотографий сыктывкарцев на фестивале народного творчества
18 74
20 фотографий сыктывкарцев на исторической экскурсии
13 2
20 фотографий болельщиков на матче по хоккею с мячом в Сыктывкаре
Смотреть все Всего альбомов: 9
Pro Город Рязань Pro Город Ухта Pro Город Пермь Наша Газета Новороссийск Наша Газета Екатеринбург Pro Город Саранск Pro Город Ярославль Pro Город Кирово-Чепецк Pro Город Йошкар-Ола
Городской портал Казани Pro Город Владимир Pro Город Киров Новости Набережных Челнов Pro Город Нижний Новгород Pro Город Пенза Pro Город Самара Pro Город Чебоксары
Главная События Авто Объявления Pro Город Мы ВКонтакте ПДФ-версия газеты Обзорные статьи и пресс-релизы Новости партнеров Мобильная версия
Сетевое издание www.pg11.ru
Учредитель: ООО "Город 11"
Главный редактор: Гусельников В.М.
Адрес: г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 406.
тел. редакции: 55-99-88, pg11.ru@gmail.com
тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала pg11.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна, в противном случае будут применены нормы законодательства РФ об авторских и смежных правах.

Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

16+

Возрастное ограничение
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru