«Лишение права на существование»: сыктывкарцы высказались об обязательной вакцинации

6 июля в Республике Коми ввели обязательную вакцинацию для некоторых категорий граждан. Это породило в обществе противоречия. Портал PG11.ru узнал у людей, которые попадают под обязательную вакцинацию, что они думают о сложившейся ситуации.

Оксана Мартынова, работник молочного производства

- С одной стороны - это нарушает свободу выбора. Но сейчас творится мракобесие в интернете и не только. Это ужасно, когда именитые люди говорят, что вакцина - зло, вы все умрете или получите осложнения. При том говорят, не имея достоверных доказательств. Еще есть очень хорошие примеры, что люди чаще всего умирают от ДТП, но машины никто так и не запретил. Садясь в нее ты не можешь быть уверен, что доедешь до конца. Но ведь все до сих пор ездят.

- Человек должен вакцинироваться хотя бы потому, что это спасет его жизнь и жизнь окружающих его людей. Главное, чтобы перед процедурой провели осмотр и человек знал свои болячки, ничего не скрывал. В СССР раньше тоже была принудительная вакцинация, но благодаря ей победили болезни. А сейчас они снова начали появляться, потому что люди перестали делать прививки. И все эти вирусы мутируют и переносятся сложнее.