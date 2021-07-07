«Лишение права на существование»: сыктывкарцы высказались об обязательной вакцинации

«Лишение права на существование»: сыктывкарцы высказались об обязательной вакцинации07 июля 2021
Фото с официального сайта вакцины Спутник V
Некоторые сомневаются в том, что правительство хочет их «уничтожить»
6 июля в Республике Коми ввели обязательную вакцинацию для некоторых категорий граждан. Это породило в обществе противоречия. Портал PG11.ru узнал у людей, которые попадают под обязательную вакцинацию, что они думают о сложившейся ситуации.
Оксана Мартынова, работник молочного производства
- С одной стороны - это нарушает свободу выбора. Но сейчас творится мракобесие в интернете и не только. Это ужасно, когда именитые люди говорят, что вакцина - зло, вы все умрете или получите осложнения. При том говорят, не имея достоверных доказательств. Еще есть очень хорошие примеры, что люди чаще всего умирают от ДТП, но машины никто так и не запретил. Садясь в нее ты не можешь быть уверен, что доедешь до конца. Но ведь все до сих пор ездят.
- Человек должен вакцинироваться хотя бы потому, что это спасет его жизнь и жизнь окружающих его людей. Главное, чтобы перед процедурой провели осмотр и человек знал свои болячки, ничего не скрывал. В СССР раньше тоже была принудительная вакцинация, но благодаря ей победили болезни. А сейчас они снова начали появляться, потому что люди перестали делать прививки. И все эти вирусы мутируют и переносятся сложнее.
Карина Бондарь, работник пекарного производства
- Введение обязательной вакцинации - лишение человека права на полноценное существование
Людям, не желающим вакцинироваться, просто связывают руки. Сейчас популярно сравнение этой ситуации с холокостом (звучит слишком, на мой взгляд, но доля правды в этом есть) - непривитым людям обрубают возможность комфортной социальной жизни, под угрозой стоит и работа, на которой в последнее время угрожают увольнением за отказ от прививки. Так же и с посещением публичных мест. Банально нет возможности накормить себя и семью, не имея кода/листа вакцинации.
- Я считаю это маразмом. Каждый человек в праве самостоятельно решать, что ему делать с его телом и здоровьем. А такое принуждение переходит все границы.
Михаил Пронько, владелец пиццерии
- А что тут сказать. Вакцинация обязательная, значит для всех. Отношусь к ней нормально. Надо, значит надо.
Дарья Лаптева, продавец
- Я собиралась сделать прививку, но не успела. Заболела, только сегодня пришел отрицательный анализ на коронавирус. Но против вакцинации ничего не имею, только за. Я не думаю, что правительство собирается нас «уничтожить».
Поделись новостью с друзьями
Следующая новость
07 июля 2021, 16:00
Комментарии 0