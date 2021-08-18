«Ковидная лотерея»: среди россиян с вакциной разыграют 100 тысяч рублей

В России будет запущена программа поощрения граждан, прошедших вакцинацию против новой коронавирусной инфекции COVID-19. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин. В розыгрыше призов смогут принять участие граждане старше 18 лет.

Мероприятие будет проводиться с 1 сентября по 1 декабря 2021 года среди вакцинированных на основании данных Единого регистра вакцинированных по уникальному номеру записи, сообщает пресс-служба правительства России.

Оператором лотереи выступит акционерное общество «Гознак». Розыгрыш призов будет осуществляться на официальном сайте лотереи бонусзаздоровье.рф. Результаты будут опубликованы на этом же сайте, а также в средствах массовой информации.

- Запуская программу поощрения вакцинированных, gравительство тем самым выражает признательность гражданам, которые проявили сознательность, позаботились о своём здоровье и защитили своих близких, – отметила, комментируя принятое решение, вице-премьер Татьяна Голикова.

За период проведения лотереи из списка всех участников компьютер, используя технологию алгоритма случайной выборки, дважды определит победителей. Всего будет определено 1000 победителей. Каждый получит по 100 тыс. рублей. Итоги лотереи будут утверждаться специальной тиражной комиссией, состав которой определят позднее.

Выбор победителей будет производиться из всех, кто участвовал в вакцинации до момента проведения розыгрыша призов.

Информация о призе также будет доступна в личном кабинете гражданина на Едином портале государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ) и направлена победителю посредством push-уведомления.

Для получения уведомления о выигрыше и предоставления данных банковской карты для начисления денежного приза необходимо убедиться в наличии подтверждённой учётной записи на ЕПГУ и не позднее трёх месяцев с даты получения уведомления в личном кабинете на ЕПГУ указать номер своей банковской карты МИР.

После подтверждения банковских реквизитов денежный приз автоматически поступит на счёт победителя.

Выплаты призов производятся в течение шести месяцев с даты проведения розыгрыша призов.

По информации Минздрава Коми, на 17 августа 2021 года в республике против COVID–19 привито 230180 человек.