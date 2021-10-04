Комистат назвал средний возраст школьных учителей региона

Комистат рассказал подробности о преподавателях, работающих в школах региона. Всего на начало 2020-2021 учебного года, согласно статистике, в Коми трудятся 7102 учителя, среди которых 88% - это женщины.

Средний возраст школьных учителей по республике составляет 45 лет. Возраст 40% педагогов составил от 25 до 45 лет, 28 % — от 45 до 55 лет. А вот педагогов пенсионного возраста 27%.

Если говорить о педагогическом стаже, то две трети учителей работают уже более 15 лет. Всего высшее педагогической образование имеют 83% преподавателей.