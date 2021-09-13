Коми оказалась на предпоследнем месте по доступности ЖКХ

Республика Коми оказалась на предпоследнем месте по доле расходов населения ЖКУ. К таким выводам в проведенном исследовании пришли “РИА Новости”.

Для оценки эксперты рассчитали долю расходов семей на жилищно-коммунальные услуги в совокупных потребительских расходах в регионах РФ. Выяснилось, что в стране существует неравномерность доли затрат на ЖКУ в региональном разрезе. Различия объясняются множеством факторов, например, величиной тарифов и уровнем совокупных потребительских расходов семей.

Самая большая доля расходов на ЖКУ отмечена в Ярославской области (13,5%) и Республике Коми (13,2%). Согласно статистике, в нашем регионе расходы среднестатистической семьи на ЖКУ составляют 5815 рублей в месяц.