Как спасти ребенка от смерти: правила поведения на воде для сыктывкарцев

За прошедшие дни в Коми утонуло уже несколько человек. Портал PG11.ru узнал у МЧС Коми о том, как спасти своих детей от смерти в воде.

В основном дети гибнут из-за того, что находятся на воде одни, без присмотра взрослых. Но даже если родители и на месте, они забывают об осторожности и мерах безопасности.

- Примерно две трети несчастных случаев на воде с детьми происходит, когда взрослые хоть ненадолго перестают их контролировать. Следить за своим ребенком у водоема - это значит держать его за руку, а не наблюдать за ним издалека, ведь при большом количестве купающихся легко потерять его из виду, - заявили в пресс-службе МЧС.

Специалисты отметили, что независимо от вида водоема (будь то река, озеро или пруд), необходимо знать необходимо знать и неукоснительно соблюдать правила поведения и меры безопасности. Нужно следить за играми детей даже на мелководье, ведь они могут упасть и захлебнуться.

Инспекторы ГИМС в очередной раз напоминают родителям про основные причины гибели детей на воде:

купание в необорудованных или запрещенных для купания местах;

купание без сопровождения родителей или же отсутствия внимания со стороны взрослых за купающимися детьми;

неумение плавать;

оставление детей без присмотра;

несоблюдение температурного режима, игнорирование правил поведения у воды и на воде.

- Уважаемые родители, постоянно следите за тем, где находятся ваши дети, чтобы потом не сожалеть о потере всю оставшуюся жизнь. Помните! Только неукоснительное соблюдение мер безопасного поведения на воде может предупредить беду, - заключили в МЧС.

Сейчас в Сыктывкаре есть только один официально открытый пляж для купания.