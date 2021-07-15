Как праздновали день Республики Коми в Сыктывкаре в последние 7 лет?

22 августа Республике Коми исполнится 100 лет. Как обычно, во всех городах региона ожидаются праздничные мероприятия. В честь юбилея портал PG11.ru решил вспомнить, как праздновали это событие в Сыктывкаре за последние 7 лет.

2014 год

22 августа 2014 года в честь 93-летия Коми прошли масштабные гуляния на главной площади Сыктывкара. С самого утра сыктывкарцы прогуливались в поисках праздничных мероприятий и развлечений.

В 10 утра около СГУ прошло торжественное открытие памятника Питириму Сорокину. На Коммунистической прошел спринт в рамках Открытого Чемпионата Республики Коми и Первенства Республики Коми по кроссу и лыжероллерам. Спортсмены колесили в районе Театральной площади.

На Стефановской площади развернулась огромная «Георгиевская ярмарка». Горожанам предлагали купить восточные сладости, натуральный мед, фрукты, саженцы деревьев, живых кроликов, гусей и курочек. Там же на сцене прошел праздничный концерт.

Рядом с главной площадью города юношеская библиотека бесплатно раздавала книги. В сквере на газоне можно было присесть на мягкий пуфик и прочитать любое произведение. Рядом расположилась фотовыставка, где представили работы жители районов и городов Республики Коми.

Фото: geometria.ru

На 93-ий День рождения республики в Сыктывкар никто из звезд не приехал. Зато горожан порадовало «Шоу танцующих экскаваторов» в Кировском парке. Водители показывали, как они умеют управляться с техникой. Например, в одном из заданий нужно было с помощью ковша экскаватора закинуть баскетбольный мяч в корзину.

2015 год

В этом году основная часть мероприятий Дня Республики Коми прошла на Стефановской площади в Сыктывкаре. Тут развернулась ярмарка «День Республики - Выбирай Наше». Основную часть предлагаемой продукции представляли дары природы: грибы, ягоды, соленья, варенья. Широко было представлено творчество мастеров народных промыслов. Они продавали поделки из капа, бересты, дерева, глины, вязаные вещи и игрушки. Также тут можно было купить яблони, сливы и груши, акклиматизированные для северных условий.

Подкрепиться можно было, не выходя за пределы торговых рядов - шашлыком или выпечкой. Горожане с интересом наблюдали за выступлениями представителей различных автономий на концерте, организованном в рамках 11-го Межрегионального мультикультурного фестиваля «Диалог культур: Северное многоцветье». Также в сквере за памятником Ленину работала «площадка здоровья».

tvoyaparallel.ru

В том году в Сыктывкар опять не приехал никто из звезд. Но для горожан подготовили другие развлечения. Например, на Стефановской площади набивали самую большую подушку в мире.

В День Республики не обошлось и без мероприятий в Финно-угорском этнокультурном парке. Там состоялся фестиваль народного творчества «Живая Земля». Главная идея фестиваля - объединение всех видов народного и эстрадного творчества Республики Коми и создание первого полноформатного праздника для всей семьи, всех возрастов и увлечений.

Во время проведения фестиваля прошло торжественное закрытие VII Международного симпозиума по скульптуре «Финно-угорский мир. Память». 10 художников из Республики Коми, Венгрии, Норвегии, Армении представили свои работы, созданные прямо на территории этнопарка.

Одной из самых привлекательных площадок фестиваля стала Коми подворье села Ыб, где была устроена выставка - продажа изделий, сделанных своими руками, а также грибов, ягод, сувенирной и сельскохозяйственной продукции. Для желающих была организована поездка в село Ыб к святым источникам.

2016 год

95-летие республики отметили с размахом. Все началось в аэропорту Сыктывкара. В аэродроме торжественно открылся салон малой и региональной авиации «Авиарегион-2016» накануне главного праздника. На выставке помимо обычных пассажирских самолетов была также уникальная «воздушная лаборатория» с оптико-навигационным оборудованием, позволяющая вести разведку в интересах лесоохраны и решать различные спецзадачи. Горожанам разрешали смотреть на самолеты, заходить внутрь и фотографироваться в салоне и кабинах пилотов. В итоге это мероприятие посетило более 100 тысяч человек.

После этого жителей Коми поздравили в прямом эфире с МКС российские космонавты Алексей Овчинин, Олег Скрипочка и Анатолий Иванишин. Они отметили, что с космоса республика смотрится в цветах ее флага: синем, зеленом и белом.

В преддверии 95-летия Коми в Финно-угорском этнопарке в селе Ыб прошел межрегиональный фестиваль воздухоплавания «Живой воздух». Почти две тысячи гостей стали свидетелями спортивных полетов на аэростатах. Сыктывкарцев ждало завораживающее авиашоу от пилотажных групп «Русь» и «ЧелАвиа». В небе над столицей Коми истребители нарисовали тюльпан и сердце.

Праздничные торжества в честь 95-летия Коми продолжились театрализованным шествием всех муниципалитетов Коми «Республика в лицах», масштабным театральным представлением «Сияние Севера» на республиканском стадионе. На запасном поле центрального стадиона чувашские джигиты в течение часа выполняли акробатические пируэты на лошадях.

Также на юбилей Коми в Сыктывкар приехал популярный исполнитель Влад Топалов. Его концерт запомнился зрителям, потому что певец спускался к горожанам, пожимал им руки и общался лично.

2017 год

На 96-летие республики особо запоминающихся событий не было.

В 2017 году в Сыктывкаре 22 августа традиционно развернули различные развлекательные площадки. Самым многолюдным местом праздника стал Кировский парк и прилегающая набережная реки Сысолы. На Стефановской площади устроили выставку автомобилей, открыли ярмарку и установили пункт отбора на военную службу по контракту.

city11.ru

Вечерняя программа запомнилась больше. С концертом в Сыктывкаре выступила французская группа Ottawan. Знаменитый диско-дуэт исполнил хиты «A.I.E. Is My Song», «Crazy Music», «Shubidube Love», «D.i.s.c.o.», «Hands Up». А после этого сыктывкарцы наблюдали красочный салют.

2018 год

В 2018 году накануне праздника в столице Коми открыли фестиваль национальных видов спорта в Коми танцами, салютом и единоборствами.

22 августа сыктывкарцы во время «Диалога культур» метали валенки и чеканили монеты, а борцы из Ингушетии, Якутии и Татарстана устроили бой у памятника Ленину.

Самыми запоминающимся событиями в День рождения Коми стали концерт звездной группы Joy и пиротехнический фестиваль.

Выступление музыкантов состоялось в плохую погоду: на улице шел дождь и дул сильный ветер. Но это не помешало им «зажечь» толпу. Австрийцы кричали со сцены «Отлично, девушки» и «Спасибо, Сыктывкар», а публика в ответ взрывалась аплодисментами.

Но самым зрелищным событием стал фестиваль пиротехники. На него потратили около 3 миллионов рублей. И можно сделать вывод, что оно того стоило — такого красивого зрелища республика, наверное, не видела никогда.

2019 год

Празднование началось 22 августа в 10 часов. В это время в Кировском парке столицы Коми открылись первые тематические площадки. Почти все из них рассчитаны на отдых с детьми. Например, сыктывкарцам предлагали пройти тропой туриста. Горожанам нужно было выполнять задания, чтобы дойти до финиша: правильно собрать походный рюкзак, развести костер и даже встретиться с медведем в лесу.

Еще одной популярной площадкой стало пространство около новой беседки. Там для сыктывкарцев устроили танцы, в которых мог принять участие любой желающий. Горожане с радостью «зажигали» под любимую музыку.

На набережной развернулся клуб исторической реконструкции и современного мечевого боя. Горожанам предлагали пострелять из лука, примерить на себя доспехи и средневековую одежду, а также устроить «рыцарский поединок» на ринге.

На скейт-площадке для сыктывкарцев устроили квиз на улице. Горожане думали над вопросами о том, в каком году подписывали Декларацию независимости США и угадывали треки «Скорпионс».

День республики также отмечали и на Стефановской площади. Там развернулась масштабная ярмарка, где горожане могли купить мед из сельских хозяйств, мясо, а также изделия мастеров республики.

Вечером этого же дня на Стефановской площади Сыктывкара выступил «Хор Турецкого». На протяжении всего концерта артисты не раз спускались к сыктывкарцам, пели вместе с ними и снимали происходящее на камеры мобильных телефонов.

2020

В связи с коронавирусной инфекцией массовых мероприятий в честь Дня республики не было. Однако горожане все равно смогли его отпраздновать.

22 августа на месте будущего памятника выдающемуся руководителю Ивану Морозову, почти 22 года стоявшему у руля Коми края, произвели закладку первого камня.

21 августа прошел фотокросс «Ретроспективный кадр», посвященный Дню государственности Республики Коми. Кросс организовала Юношеская библиотека. В этот день горожане познакомились с историческими местами города, современными арт-объектами.

Участники кросса должны были пройти весь маршрут и сделать оригинальные фотографии, которые будут размещены в группе библиотеки для голосования на самое лучшее фото!

Также День республики в режиме онлайн отметила Национальная библиотека Республики Коми. 22 августа учреждение подготовило в своей группе в ВКонтакте серию постов, приуроченных к 99-летию региона. Все, кто считает себя знатоком Коми, смогли проверить себя в викторине «Краеведческие загадки».

Что стоит ждать в 2021 году?

В Республике Коми продлили коронавирусные ограничения, которые не позволяют проводить крупные мероприятия и фестивали. Но согласно официальной информации, нас ждут следующее:

Торжественное открытие Национальной библиотеки Республики Коми;

Чемпионат Европы по фейерверкам;

Выставка «Достояние Севера»;

Международный гастрономический фестиваль финно-угорских народов «ШаньгаФест»;

«Коми в миниатюре» (На популярных городских локациях будут представлены знаковые события, достижения и бренды районов в экономике, промышленности, сельском хозяйстве, культуре, образовании и так далее. Каждая популярная городская локация столицы на один день превратится в один из уголков региона);

Этнофестиваль «Диалог культур: Северное многоцветье»;

Юбилейная шоу-программа;

Молодежный арт-фестиваль.

Более подробно о мероприятиях вы можете посмотреть здесь.