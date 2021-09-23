Как живут глухие: педагог из Сыктывкара рассказала, как учит детей и какие проблемы есть у слабослышащих в городе

23 сентября отмечается Международный день жестовых языков. В честь этой даты «Про Город» пообщался с сурдопедагогом Еленой Скорняковой. Она работает учителем и воспитателем, консультантом в институте развития образования. А еще Елена владеет жестовым языком, потому что сама потеряла слух.

Как вы потеряли слух?

- Я родилась в Воркуте. Слух потеряла в раннем детстве. Чтобы продолжить школьное образование, мне нужно было специальное заведение - в республике такого не было. Но, спасибо маме и папе, они отправили меня в хорошую Вологодскую школу в Грязовце. Там я получила неполное среднее образование, потом работала технологом швейной промышленности, а позже выучилась на педагога в Москве.

Тяжело ли учиться с таким недугом?

- Мне было трудно, но я закончила учебу! Вообще, важно понимать, что если ребенку дать правильное образование, заниматься с ним в школе, то у него все обязательно получится. Очень большую роль в образовании ребенка с нарушениями слуха играют его родители. Ведь именно от них он получает представление об окружающем мире. Нужно понимать, что сейчас у таких детей гораздо больше возможностей. У меня таких не было.

Тяжело ли живется человеку с нарушением слуха в обществе?

- Не тяжело. Многие стереотипы о слабослышащих уже пропадают. Общество воспринимает нас адекватно.

Помимо жестового языка Елена общается при помощи голоса и читает по губам.

Один из основных методов общения слабослышащих людей между собой и окружающими - жестовый язык. Вы не могли бы немного рассказать о нем?

- Знать жестовый язык актуально. Это так же важно, как знать иностранный. Когда изучаешь любой другой язык, то смотришь на мир шире. Жестовый язык – это большая лингвистическая система со своей грамматикой, лексикой. Освоить его просто так, за год или два, невозможно. Это требует большой и длительной практики. В одном жесте заключаются целая фраза или предложение. Жестовым языком можно сказать все что угодно и люди понимают друг друга без проблем.

Примитивен ли жестовый язык?

- Конечно, нет. Хотя жестовый язык существуют много лет, он относительно молодой. Его до сих пор изучают. Общаться на нем нелегко, практика нужна длительная.

Вообще, в мире существует только один жестовый язык?

- Нет. Универсальны сами жесты. Например, когда мы описываем “кушать”, “телефон” и другое. Это жесты. Но язык - это другое. Это слово. В каждом государстве свой государственный жестовый язык.

Некоторые говорят, что жестовый язык - это ужасно, некрасиво. Вы с этим согласны?

- Вообще, поскольку я работаю в школе интернате, то сталкиваюсь с такими мифами. Иногда “слышашие” родители видят, как общаются между собой дети с нарушениями слуха и думают - вот ужас! Потому что неподготовленному человеку он действительно может показаться странным.

Но когда мы проводим общешкольные мероприятия, где наш кружок исполняет песни с помощью жестов, то отношение родителей сразу меняется. Они хотят, чтобы их ребенок научился этому важному навыку.

Ходит миф, что жестовый язык мешает развитию ребенка. Это так?

- Среди родителей и ряда врачей ходит миф о вреде жестового языка для развития ребенка. Слуховые аппараты, хоть и совершенствуются из года в год, всё равно не смогут полноценно заменить работу органов чувств. Не факт, что с имплантатом ребенок будет развиваться хорошо. Развитие речи происходит в непосредственном общении. Если ребенок плохо слышит, как вы можете общаться обычной речью? При этом у таких детей лучше развита зрительная память. Здесь и поможет жестовый язык – надо использовать любые методы для развития ребенка, а не подстраивать его под себя.

А есть ли в Сыктывкаре все условия для того, чтобы люди с нарушениями слуха чувствовали себя комфортно?

- Сыктывкару есть куда стремиться. Для людей с нарушениями слуха очень важна визуальная информация, а у нас даже не во всех автобусах установлены табло. Зрение - орган, при помощи которого мы познаем мир. Поэтому нужно делать акцент на том, чтобы в местах общественного пользования было больше визуальной информации.

Может ли глухой человек быть счастливым в современном обществе?

- Ну конечно! Мы такие же, как вы! Для счастья много не надо.

Председатель общества глухих Сергей Мосеев заявил, что для счастья слабослышащим людям в Сыктывкаре не хватает полного использования программы “Доступная городская среда”.