В редакцию портала PG11.ru обратилась читательница, которая заявила, что она и ее соседи уже более трех недель живут без газа.

Жительница дома №60 по улице Первомайской Алевтина Прошева отметила, что в начале июля на их доме появилось объявление о проведении газовых работ компанией «Газпром газораспределение Сыктывкар». В итоге, газ отлкючили по графику, но до сих пор не включили.

Примечательно, что компания потребовала обеспечить доступ газовикам в период с 9.00 до 16.00. Как отметила Алевтина Прошева, в это время большинство жильцов на работе.

- При том требуют, чтобы на месте были все! Но в некоторые квартиры газовики просто не могут попасть. Например, одна из соседок недавно умерла и в квартире просто никого нет, - отметила сыктывкарка.

Также Алевтина Прошева заявила, что на работы постоянно приходят новые люди, без специальной формы «Газпрома».

Мы попытались связаться с компанией, чтобы узнать, почему произошла такая заминка. Однако нас постоянно переключали на других специалистов и заявляли, что не могут ответить на этот вопрос. Руководитель отделения просто не брал трубку.