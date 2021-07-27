Готовимся к путешествию: какие ковидные ограничения действуют в регионах России

В России сейчас вовсю бушует третья волна коронавируса. Несмотря на ускоренные темпы вакцинации, в регионах продолжают вводить новые ограничение. Аналитический центр «Туту.ру» составил актуальный список ограничений и требований к путешественникам, который поможет спланировать поездку по России.

Москва

Отменена система QR-кодов для посещения ресторанов и кафе. Рекомендован режим самоизоляции для людей старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями.

Санкт-Петербург

Режим самоизоляции для лиц старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями. Карантина для прибывших из других регионов нет.

Севастополь (Крым)

Размещение в гостиницах будет возможно только со справкой о вакцинации или на антитела, или с ПЦР-тестом. Рекомендован режим самоизоляции для лиц старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями.

Республика Адыгея

Размещение граждан в гостиницах возможно только при наличии справки о вакцинации, ПЦР-теста или справки на антитела (ПЦР не нужны до 16 лет). Режим самоизоляции для людей старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями.

Республика Алтай

Прибывшие из других регионов и стран должны сообщить о себе, им рекомендован карантин 14 дней.

Алтайский край

Без ограничительных мер для прибывших из других регионов.

Амурская область

Без ограничительных мер для прибывших из других регионов.

Архангельская область

Режим самоизоляции для людей старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями. Иностранцы, прибывающие с рабочей целью, должны проходить 14-дневный карантин. Прибывающим на территорию сельского поселения «Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области, необходимо иметь документ об отсутствии COVID-19, или о вакцинации.

Астраханская область

Заселяющимся в гостиницы и санатории требуется справка о вакцинации или отрицательный ПЦР-тест (ПЦР не нужен до 18 лет). Посещение многих общественных заведений с 8 августа возможно только при предъявлении ПЦР-теста или справки на антитела или о вакцинации. Самоизоляция обязательна для людей старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями.

Республика Башкортостан

Проезд на междугородних и межрегиональных автобусах возможен только с сертификатом о прохождении вакцинации (в том числе I компонентом вакцины), справки о наличии противопоказаний к вакцинации или ПЦР-тестом, действительным в течение трёх суток со дня выдачи. Без ограничений на въезд из других регионов.

Белгородская область

Режим самоизоляции для людей старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями.

Брянская область

Рекомендован режим самоизоляции для людей старше 65 лет, лиц с хроническими заболеваниями.

Республика Бурятия

До 31 июля режим самоизоляции для людей старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями. Для прибывших на работу в регион предусмотрен карантин или ПЦР-тест. В сёлах Баянгол и Мыла Закаменского района введён пропускной режим. Въезд возможен только по прописке (временному проживанию) и неотложным службам.

Владимирская область

Посещение большинства общественных мест возможно только при предъявлении QR-кода или ПЦР. Размещение граждан в местах временного проживания возможно только при наличии справки о вакцинации, ПЦР-теста или справки на антитела.

Волгоградская область

Рекомендован режим самоизоляции лицам старше 65 лет. Иностранцам, прибывшим с целью работы, – самоизоляция 14 дней.

Вологодская область

Рекомендован режим самоизоляции лицам старше 65 лет лиц с хроническими заболеваниями. Самоизоляции для прибывших из других регионов нет.

Воронежская область

Рекомендован режим самоизоляции лицам старше 65 лет лиц с хроническими заболеваниями.

Республика Дагестан

Размещение граждан в гостиницах возможно только при наличии справки о вакцинации, ПЦР-теста или справки на антитела. Режим самоизоляции для лиц старше 65 лет.

Еврейская автономная область

До 30 июля режим самоизоляции для людей старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями.

Забайкальский край

Рекомендован режим самоизоляции для людей старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями.

Ивановская область

Режим самоизоляции для старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями.

Республика Ингушетия

Режим самоизоляции для старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями. Карантинных мер для прибывших из других регионов нет.

Иркутская область

Посещение ряда хозяйствующих субъектов только при предъявлении ПЦР или справки на антитела или справки о вакцинации (не относится к лицам до 18 лет). Режим самоизоляции для лиц старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями.

Республика Кабардино-Балкария

Режим самоизоляции для лиц старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями.

Калининградская область

До 31 июля режим самоизоляция для людей старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями.

Республика Калмыкия

Рекомендован режим самоизоляция для людей старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями. Прибывшие из других стран и регионов обязаны соблюдать карантин 14 дней.

Калужская область

Рекомендован режим самоизоляции для людей старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями.

Камчатский край

Туристы, прибывающие на Камчатку, должны предоставить результаты ПЦР-тестирования. Размещение граждан в гостиницах возможно только при наличии ПЦР-теста. Для прибывших из других стран с целью работы – карантин 14 дней.

Республика Карачаево-Черкесия

Режим самоизоляции для лиц старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями. Прибывшие из регионов РФ должны сообщить о себе.

Республика Карелия

Размещение граждан в гостиницах возможно только при наличии справки о вакцинации или ПЦР-теста. Рекомендован режим самоизоляции для людей старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями.

Кемеровская область (Кузбасс)

Без ограничительных мер для прибывших из других регионов.

Кировская область

Без ограничительных мер для прибывших из других регионов.

Республика Коми

Для прибывших из других регионов ограничительных мер нет. Для лиц старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями рекомендован режим самоизоляции.

Костромская область

В некоторых районах введён режим самоизоляции для лиц старше 65 лет.

Краснодарский край

Заселяющимся в отели требуется ПЦР-тест или справка на антитела или о вакцинации – полной или с одним компонентом (ПЦР не нужны до 14 лет). С 1 августа курорты будут доступны только для вакцинированных, официально переболевших, а также с тестом ПЦР при условии вакцинации в течение 3 дней после заселения в гостиницы.

Красноярский край

Без ограничительных мер для прибывших из других регионов.

Курганская область

Режим самоизоляции для людей старше 65 лет. Рекомендована самоизоляция для лиц с хроническими заболеваниями.

Курская область

Рекомендован режим самоизоляции для лиц старше 60 лет и обязателен для лиц с хроническими заболеваниями.

Ленинградская область

Режим самоизоляции для лиц старше 65 лет, также рекомендован режим самоизоляции лицам с хроническими заболеваниями.

Липецкая область

Введён режим самоизоляции. Прибывшим из других регионов рекомендовано иметь тест ПЦР.

Магаданская область

Режим самоизоляции для людей старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями. Для прибывших из других регионов с целью работы – самоизоляция.

Республика Марий Эл

До 9 августа приостановлена работа некоторых организаций. Без ограничительных мер для прибывших из других регионов.

Республика Мордовия

Для прибывших иностранцев с целью работы – 14-дневный карантин.

Московская область

Отменены QR коды для посещения кафе и ресторанов. При заселении в гостиницы требуется предоставить тест ПЦР-тест или QR код.

Мурманская область

Размещение граждан в гостиницах возможно только при наличии справки о вакцинации, ПЦР-теста или справки на антитела.

Ненецкий автономный округ

Размещение граждан в гостиницах возможно только при наличии справки о вакцинации или ПЦР-теста. Прибывшим из других регионов с целью работы – тест ПЦР.

Нижегородская область

Режим самоизоляции для лиц старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями.

Новгородская область

Режим самоизоляции для лиц старше 65 лет, рекомендован для лиц с хроническими заболеваниями. Без ужесточения для прибывших из других регионов.

Новосибирская область

Рекомендуется режим самоизоляции для лиц старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями.

Омская область

Заселение граждан в дома отдыха, санатории и другие аналогичные объекты возможно только при наличии справки о вакцинации, ПЦР-теста. Рекомендован режим самоизоляции для лиц старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями.

Оренбургская область

Без ограничительных мер для прибывших из других регионов.

Орловская область

Введен режим самоизоляции. Без ограничительных мер для прибывших из других регионов.

Пензенская область

Режим самоизоляции для лиц старше 65 лет, лиц с хроническими заболеваниями.

Пермский край

Режим самоизоляции для лиц старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями. 14-дневный карантин для иностранцев и прибывающих в Пермский край с целью работы и учёбы.

Приморский край

Прибывшим в регион необходимо сообщить о себе.

Псковская область

Размещение граждан в гостиницах и санаториях возможно только при наличии справки о вакцинации, ПЦР-теста или справки на антитела. Рекомендован режим самоизоляции для лиц старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями.

Республика Крым

Рекомендован режим самоизоляции для лиц старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями.

Ростовская область

Введён режим самоизоляции для граждан. Карантина для прибывших нет.

Рязанская область

До 2 августа режим самоизоляции для лиц старше 65 лет. Для лиц с хроническими заболеваниями – рекомендован.

Самарская область

Режим самоизоляции для лиц старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями.

Саратовская область

Приостановлено бронирование мест, приём и размещение в гостиницах и иных средствах размещения (за исключением организаций отдыха детей и их оздоровления всех типов) организованных групп детей и подростков для участия в различных мероприятиях.

Республика Саха (Якутия)

Режим самоизоляции для лиц старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями. Прибывшим в регион с целью работы – карантин 14 дней. Лица, прибывшие из Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии на территорию Республики Саха (Якутия), обязаны соблюдать режим изоляции по месту проживания в течение 14 календарных дней со дня прибытия.

Сахалинская область

Без ограничительных мер для прибывших из других регионов.

Свердловская область

Рекомендован режим самоизоляции для лиц старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями.

Республика Северная Осетия – Алания

Без ужесточения для прибывших из других регионов.

Смоленская область

Режим самоизоляции для лиц старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями. Прибывшим из других регионов сообщить о себе, тест ПЦР или самоизоляция 14 дней.

Ставропольский край

Режим самоизоляции для лиц старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями.

Тамбовская область

Карантина для прибывших других регионов нет.

Республика Татарстан

Рекомендована самоизоляция. Карантина для прибывших нет.

Тверская область

Необходима самоизоляция для лиц старше 65 лет. Карантина для прибывших в регион нет.

Томская область

Режим самоизоляции. Прибывшие в регион должны сообщить о себе.

Республика Тыва (Тува)

Посещение многих общественных мест и заведений только при предъявлении QR-кода или ПЦР (ПЦР-тесты не нужны лицам до 18 лет). Размещение граждан в гостиницах возможно только при наличии справки о вакцинации, ПЦР-теста или справки на антитела. Введен локдаун.

Тульская область

Рекомендован режим самоизоляции для лиц старше 65 лет. Карантинных ограничений нет.

Тюменская область

До 12 сентября приостановлено бронирование мест, приём и размещение граждан в пансионатах, домах отдыха, профилакториях, за исключением лиц, находящихся в служебных командировках или служебных поездках. Режим самоизоляции для лиц старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями.

Удмуртская Республика

Режим самоизоляции для людей старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями. Рекомендованы самоизоляция для прибывших из других регионов РФ и карантин для возвращающихся из зарубежных поездок.

Ульяновская область

Рекомендован режим самоизоляции для лиц старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями. Прибывшие из других регионов должны сообщить о себе.

Хабаровский край

Введены ограничения на въезд в некоторые районы. Запрещен въезд граждан в с. Вострецово и в пос. Новое Устье, а также выезд. Въезд возможен только после 14 дневного карантина в обсерваторе. Введена обязательная самоизоляция. Введена обязательная вакцинация работников ряда сфер.

Республика Хакасия

До 25 июля режим самоизоляции для лиц старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями.

Ханты-Мансийский автономный округ

Без ограничительных мер для прибывших из других регионов.

Челябинская область

Без ограничительных мер для прибывших из других регионов.

Чеченская республика

Заселение граждан в отели возможно только при наличии справки о вакцинации или ПЦР-теста. Без ограничительных мер для прибывших из других регионов.

Республика Чувашия

Режим самоизоляции для людей старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями.

Чукотский край

Рекомендован режим самоизоляции для лиц старше 65 лет и граждан с хроническими заболеваниями. Прибывшие должны иметь справку об отсутствии COVID-19 или пройти экспресс-тестирование.

Ямало-Ненецкий автономный округ

Для въезда в регион гражданам без местной прописки требуется ПЦР или сертификат о вакцинации. До 31 августа рекомендован режим самоизоляции для лиц старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями. Прибывающие в международный аэропорт Анадырь (Угольный) им. Ю.С. Рытхэу, аэропорты Кепервеем (Билибино), Певек и следующие в другие населённые пункты Чукотского автономного округа, в обязательном порядке в соответствующем аэропорту проходят экспресс-тестирование на определение антител «М» и «G».

Ярославская область

Без ограничительных мер для прибывших из других регионов.